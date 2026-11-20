กะรัต เปิด ESTHER Living Studio หวังโต 50% ภายในปี 2570
กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ ลงทุน 20 ล้านบาท เปิด ESTHER Living Studio ย่านสุขุมวิท 26 พร้อมตั้งเป้าเติบโตแบรนด์ 50% ภายในปี 2570 เน้นโซลูชัน Premium Living แบบครบวงจร
บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยแบรนด์ เอสเธอร์ (ESTHER) ประกาศเปิดตัว "ESTHER Living Studio" แห่งแรกอย่างเป็นทางการ บนพื้นที่ 240 ตารางเมตร ภายในโครงการ A Square ซอย สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการรุกตลาดที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสตูดิโอแห่งนี้ถูกออกแบบมาในรูปแบบ Brand Experience Hub เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์การใช้ชีวิตกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างครบวงจร
ลงทุน 20 ล้าน ขยาย Premium Living
โครงการ ESTHER Living Studio ได้รับการลงทุนด้วยงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และโซลูชันการอยู่อาศัยแบบองค์รวม บริษัทตั้งเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อนแบรนด์ เอสเธอร์ ให้เติบโตถึง 50% ภายในปี 2570 โดยถือว่าสตูดิโอนี้เป็นกลยุทธ์หลักในการขยายธุรกิจไปยังหัวเมืองสำคัญอื่นๆ ในอนาคต เช่นเดียวกับที่แบรนด์ชั้นนำเคยทำสำเร็จมาแล้ว การดำเนินการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็น Complete Living Solutions อย่างเต็มรูปแบบภายใน 3 ปีนับจากงานสถาปนิก'66Also readทร.เตรียมจัดซื้อจัดจ้างเรือฟริเกตใหม่ รับ TOR ไม่สมบูรณ์ ไม่เกี่ยวทุจริต
แนวคิด Brand Experience Hub
การออกแบบ ESTHER Living Studio สะท้อนกลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และโซลูชันการอยู่อาศัยเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ภายใต้แนวคิด Brand Experience Hub ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสผลิตภัณฑ์และเลือกสรรโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ ฟังก์ชัน และไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบวงจร พื้นที่ภายในถูกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้น 1 เน้นจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างใกล้ชิด เช่น โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ Intelligent Toilet และคีย์บอร์ดประตูดิจิทัล Digital Door Lock พร้อมการจัดทำห้องจำลองเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพการใช้งานจริงในพื้นที่อยู่อาศัย
ส่วนชั้นลอยถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับนักออกแบบและพันธมิตรผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่นี้ประกอบด้วย Design Lab สำหรับเลือกวัสดุและสี Co-working Space สำหรับจัดเวิร์กช็อปและกิจกรรมต่างๆ รวมถึง Milestone Corner ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์อย่างมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นพิเศษอีกประการหนึ่งคือ การให้ผู้บริโภคได้สัมผัสผลิตภัณฑ์เอ็กซ์คลูซีฟที่มีจัดแสดงเฉพาะที่ ESTHER Living Studio เท่านั้น ได้แก่ GRAVITY โถสุขภัณฑ์ระบบชำระล้างอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือถ่าน และโถปัสสาวะชายระบบ Hydropower ซึ่งสะท้อนแนวทางของ เอสเธอร์ ในการคัดสรรนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่
กลยุทธ์ 3 จุดแข็งหลัก
นางสาวกชพร นิธยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายว่า กลยุทธ์สำคัญของ เอสเธอร์ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผ่าน 3 จุดแข็งหลัก ได้แก่ Thoughtful Innovation ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์จริง เช่น การประหยัดทรัพยากรและการเพิ่มความสะดวก Integrated Solutions ที่เชื่อมโยงตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเลือกสรรดีไซน์และผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง ไปจนถึงการรับประกันและบริการหลังการขาย และ Trusted Thai Expertise ที่เน้นความเชี่ยวชาญของแบรนด์ไทยที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์สูงและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับ Total Care เป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบบริการแบบ One-Stop Service พร้อมระบบ Call Center ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในตลาด B2B และ B2C
เป้าหมาย 20% ของยอดขายรวม
สำหรับทิศทางการเติบโตในระยะยาว เอสเธอร์ วางกลยุทธ์การขยายธุรกิจเป็น 3 ระยะ เริ่มจากการสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ ตามด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และพัฒนาโซลูชันใหม่ในช่วง 1-3 ปี ก่อนจะยกระดับสู่การสร้าง Premium Living Solutions Ecosystem อย่างเต็มรูปแบบภายใน 3-5 ปี โดยบริษัทตั้งเป้าผลักดันให้ เอสเธอร์ มีสัดส่วนรายได้ 20% ของยอดขายรวมของบริษัท
การนำ ESTHER Living Studio มาใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายธุรกิจสู่หัวเมืองหลักในภูมิภาค จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และรองรับโอกาสการเติบโตของตลาด Premium Living Solutions ในอนาคต ทั้งนี้ จากกระแสด้าน Smart Living, Wellness และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้เห็นทิศทางของตลาดที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ดีไซน์ การบริการ และประสบการณ์ลูกค้าเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับทั้งประสบการณ์และโซลูชันการอยู่อาศัยให้พรีเมียมมากขึ้นและตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริง
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