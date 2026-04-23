กอ.รมน.เข้มวินัยกำลังพล สั่งปฏิบัติงานที่ตั้งเว้นแต่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ

กอ.รมน.ออกประกาศเข้มงวด กำลังพลต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานเป็นหลัก ยกเว้นได้รับคำสั่งภารกิจสำคัญจากผู้บังคับบัญชา พร้อมเน้นย้ำการมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และลงโทษหนักหากฝ่าฝืน
กองอำนวยการรักษา ความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร หรือ กอ. รมน. ได้ออกประกาศสำคัญและมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กำลังพล ทุกนาย โดยเน้นย้ำว่า กำลังพล ทุกนายจะต้องมาปฏิบัติงานที่หน่วยงาน กอ.
รมน. เป็นหลัก เว้นแต่จะได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนของ กอ. รมน.
ซึ่งการสั่งการดังกล่าวจะต้องเป็นไปในลักษณะเฉพาะกรณี และที่สำคัญคือทุกการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและความถูกต้องได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กอ. รมน.
ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนและหลากหลายในปัจจุบัน และเพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกัน การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ กอ. รมน.
ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังพลให้มีความเป็นระบบ ระเบียบ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ กอ. รมน.
ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด และได้กำชับเพิ่มเติมว่า หากพบการฝ่าฝืนคำสั่ง ไม่ว่าจะเป็นการไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การละเลยต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบวินัยของ กอ. รมน.
จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและจริงจัง โดยอาจมีบทลงโทษถึงขั้นความผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กอ. รมน.
ในการรักษามาตรฐานวินัยและความรับผิดชอบของกำลังพลทุกคน การดำเนินการทางวินัยที่เข้มงวดนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาการปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน การสร้างวินัยและความรับผิดชอบของกำลังพลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชนต่อการทำงานของ กอ. รมน.
และภาครัฐโดยรวม นอกจากนี้ เลขาธิการ กอ. รมน. ยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการนี้ให้กับกำลังพลทุกนาย เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด กอ. รมน.
ได้แสดงความชัดเจนว่าจะมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ กอ. รมน.
ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งอย่างเคร่งครัด และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การประเมินผลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ กอ. รมน.
สามารถปรับปรุงและพัฒนามาตรการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐในภาพรวม และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กอ. รมน.
ในการรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อยของสังคม การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพของ กอ. รมน.
จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับทุกค
