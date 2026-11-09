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กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่บ้านคอกช้าย จังหวัดยะลา ชั่วคราว

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่บ้านคอกช้าย จังหวัดยะลา ชั่วคราว
กอ.รมน.ภาค 4 สน. · บ้านคอกช้าง · อำเภอธารโต
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กอ.รมน.ภาค 4 สน. ออกประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่บ้านคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ชั่วคราว หลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัย

กองอำนวยการรักษา ความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้มีคำสั่งและประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ บ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของราษฎรในพื้นที่

การประกาศเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลความมั่นคงได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายภายในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

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ขอบเขตพื้นที่ห้ามเข้าและมาตรการป้องกัน

พื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตอันตรายและห้ามเข้าชั่วคราว ได้แก่ หมู่บ้านคอกช้างซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแม่หวาด อำเภອำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขอความร่วมมืออย่างสูงจากประชาชนทุกท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าออก หรือแวะเวียนผ่านบริเวณดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเจ้าหน้าที่จะประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ

มาตรการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่เป็นมาตรการป้องกันเหตุฉุกเฉินเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงจากการปะทะหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีความรุนแรงหรือซับซ้อนกว่าสถานการณ์ปกติ

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หลักการปฏิบัติและกรอบกฎหมายของเจ้าหน้าที่

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกกรณีอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความมั่นคงและปกป้องชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกฝนและวางแผนมาอย่างดีก่อนลงพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมทั้งยึดถือหลักการความได้สัดส่วนและความจำเป็นในการใช้กำลังตามมาตรฐานสากล

คำแนะนำประชาชนและขั้นตอนถัดไป

สำหรับประชาชนที่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ ควรติดตามประกาศจากทางการเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อความที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความตื่นตระหนกที่ไม่จำเป็นในสังคม

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขอแจ้งว่าหากมีความคืบหน้าใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือหากสามารถประกาศยกเลิกพื้นที่ห้ามเข้าได้ จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าโดยทันที เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กอ.รมน.ภาค 4 สน. บ้านคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา บังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคง ความปลอดภัยประชาชน

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