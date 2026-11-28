กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประณามเหตุยิงงานชุมชนยะลา บาดเจ็บ 2 ราย เร่งจับตัวคนร้าย
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ออกแถลงการณ์ประณามอย่างรุนแรงกรณีเกิดเหตุยิงในงาน 'มากันริมคลอง' จ.ยะลา มีเจ้าหน้าที่และประชาชนบาดเจ็บ เตรียมติดตามจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ออกมาประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวต่อสังคมอย่างกว้างขวาง
รายละเอียดเหตุยิงงานชุมชนและจำนวนผู้บาดเจ็บ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่าเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ได้เกิดการก่อเหตุยิงอาวุธปืนระหว่างงานกิจกรรมชื่อ 'มากันริมคลอง' บริเวณบ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับบาดเจ็บรวม 2 รายAlso readศาลแจงคืนคำฟ้อง สว.สำรอง คดีฮั้วสว. ชี้ไม่เผยช่องหลักฐานให้ชัดเจน กลับมาทำใหม่ใน 15 วัน
รายชื่อผู้บาดเจ็บรายแรกคือ จ.ส.ต.สาคร เนืองนำ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงาน โดยจ.ส.ต.สาคร เนืองนำ ได้รับกระสุนปืนเฉี่ยวบริเวณศีรษะใกล้คิ้วด้านซ้าย
ผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายในเหตุการณ์นี้ ถูกนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนทันทีที่เกิดเหตุ โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวเพื่อประคองอาการให้คงที่
จุดยืน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต่อการใช้ความรุนแรง
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันเจตจำนงที่ชัดเจนในการประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่เลือกก่อเหตุภายในงานกิจกรรมของประชาชน ซึ่งถือเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการพบปะ สร้างความสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสงบสุข
การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงานอย่างเข้มแข็ง
การก่อเหตุในพื้นที่สาธารณะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของผู้อื่น ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และสร้างความหวาดกลัวให้กับสังคมอย่างร้ายแรง จนอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัย
แม้จะมีความขัดแย้งหรือเหตุผลทางการเมืองหรือความมั่นคงใดใด ก็ไม่อาจนำมาเป็นข้ออ้างหรือการให้เหตุผลในการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้เลย
แนวทางการติดตามตัวคนร้ายและบทบาทประชาชน
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้สั่งการให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ขณะเดียวกัน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย มีพฤติกรรมผิดปกติ หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจใกล้บ้าน
ทางหน่วยงานได้ยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปิดและดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน
ผลกระทบระยะยาวต่อกระบวนการสันติสุข
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำว่า ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะดำเนินชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากความรุนแรง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองประชาชนก็ไม่ควรตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงในทุกกรณี โดยเฉพาะในสถานการณ์ปกติหรือช่วงเวลาของการสร้างความร่วมมือทางสังคม
การก่อเหตุในลักษณะนี้มีแต่จะสร้างความสูญเสียถาวร บั่นทอนความเชื่อมั่นของสาธารณะต่อมาตรการป้องกันอาชญากรรม และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว
ทุกฝ่ายจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลและสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐให้กลับคืนมาโดยเร็ว
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