กอ.รมน. บูรณาการรัฐ-เอกชน ลุยส่งบังเกอร์-ต้านโดรน หนุนกำลังพลแนวหน้า

กองทัพบกภายใต้การนำของ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. ได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดน พร้อมผลักดันการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันโดรนและโดรนพลีชีพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแก่กำลังพลและจุดปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภายใต้นโยบายดังกล่าว
(สมท. กอ. รมน.
) ได้ดำเนินการส่งมอบบังเกอร์และสิ่งของสนับสนุนให้กับหน่วยกองกำลังสุรนารีในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชนในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศ และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนล่าสุดวันนี้ (29 พ. ค.
) สมท. กอ. รมน.
ได้ดำเนินการส่งสิ่งของสนับสนุนเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเป็นครั้งที่ 2 โดยจัดพิธีปล่อยขบวน ณ บริษัททรัพย์กวี ในเครือบริษัทกวีวรรณ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาสิ่งของสนับสนุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย บังเกอร์คอนกรีต ขนาด 1.8 x 3 เมตร จำนวน 50 แท่ง มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท สำหรับเสริมความแข็งแรงให้แก่ฐานปฏิบัติการและจุดเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยง พร้อมด้วยแหอวนป้องกันโดรน จำนวน 4,500 กิโลกรัม มูลค่า 400,000 บาท เพื่อใช้ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอากาศ และกระสอบทราย จำนวน 6,000 ถุง สำหรับเสริมแนวป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กำลังพลในพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้ พล.
ท. ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ. รมน. ยังได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (ศคย.
ทบ.
) ในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 18,297 ลิตร เป็นเงิน 714,839 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการลำเลียง การเคลื่อนย้ายกำลังพล และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้สนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะสำหรับการลำเลียงสิ่งของทั้งหมด ประกอบด้วย รถนำขบวน รถโลว์เบด (Low Bed) สำหรับขนย้ายบังเกอร์ และรถ FTS สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการขนส่งและลำเลียงยุทโธปกรณ์ เพื่อให้สามารถส่งมอบสิ่งสนับสนุนเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สมท.
กอ. รมน.
ได้เชิญผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกล่าวขอบคุณภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์ให้แก่กำลังพลในพื้นที่แนวชายแดน พร้อมยืนยันว่าการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนถือเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่แนวหน้าการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัททรัพย์กวี ในเครือบริษัทกวีวรรณ คณะกรรมการมูลนิธิ ทสปช.
ชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ. ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมไทยซิกข์ รักษาความมั่นคงภายใน (ประเทศไทย) สมาคมไทยอินเดีย มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช. ) เครือข่ายมวลชน จิตอาสาจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ กอ. รมน.
(ส่วนกลาง) และจิตอาสารวมกว่า 300 คน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ที่ร่วมกันสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของรัฐบาล กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันส่งต่อความห่วงใยและการสนับสนุนสู่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความพร้อม ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกอ.
รมน.
ขอเชิญชวนภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจดูแลกำลังพลตามแนวชายแดน ทั้งด้านสิ่งอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุสนับสนุน รวมถึงปัจจัยที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ตลอดจนร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อย เสริมความมั่นคงของประเทศ และสร้างความปลอดภัยใหแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยื
