กอล์ฟ พิชยะ ร้องเพลง My Bambi คู่กับ อู่อู๋ DEXX เปิดตัว 2 เวอร์ชันสไตล์หมาน่ารัก
กอล์ฟ พิชยะ เปิดตัวซิงเกิลใหม่ My Bambi คู่กับ อู่อู๋ วง DEXX ในสไตล์ Pop R&B พร้อม Concept หมาเด็ก VS หมาแก่ พร้อมโปรโมทรายการ เทปันโอเกะ
ศิลปินแถวหน้าอย่าง กอล์ฟ พิชยะ นิยมชาติ นำเสนอซิงเกิลใหม่ล่าสุดในชื่อ My Bambi ซึ่งเป็นเพลงแนว Pop R&B ที่มาพร้อมกับบรรยากาศอบอุ่นและเมโลดี้ที่ฟังสบาย เพื่อต้อนรับช่วง Festive Season โดยเนื้อหาภายในเพลงสะท้อนเรื่องราวความรักของผู้ชายที่ยอมเปลี่ยนทุกฤดูกาลให้กลายเป็นหน้าหนาว เพียงเพื่อให้มีข้ออ้างในการกอดคนรักได้อย่างถาวร
จุดเด่นสำคัญของผลงานเพลงนี้คือการร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกกับ อู่อู๋ ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล จากวง DEXX ซึ่ง กอล์ฟ พิชยะ เป็นผู้ชวนมาร่วมงานเพื่อเติมสีสันและความสดใสให้กับท่วงทำนอง การผสานสไตล์ Pop R&B ของกอล์ฟเข้ากับคาแรกเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอู่อู๋ ส่งผลให้เพลงนี้มีความน่ารักและสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มอายุAlso readสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ вруรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569
กอล์ฟ พิชยะ และ อู่อู๋ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาถึง 2 เวอร์ชัน ภายใต้คอนเซปต์ที่เรียกความสนใจได้ทันทีว่า หมาเด็ก VS หมาแก่ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเสน่ห์ความขี้อ้อนของผู้ชายต่างวัยออกมาผ่านดนตรี เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้เลือกทีมและเวอร์ชันที่ตรงกับรสนิยมของตนเอง พร้อมทั้งต่อยอดความสนุกดังกล่าวไปยังโลกโซเชียลมีเดีย
เบื้องหลังการทำงานร่วมกันของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างสูง เนื่องจาก อู่อู๋ ได้เดินทางเข้ามาอัดเสียงและเล่นดนตรีถึงบ้านของ กอล์ฟ พิชยะ โดยทั้งคู่ต่างก็ทำงานกันอย่างเพลินจนดึกดื่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเข้ากันอย่างดีที่ถ่ายทอดเป็นเสน่ห์สำคัญให้กับตัวเพลงออกมาได้อย่างครบถ้วน
กอล์ฟ พิชยะ ชวน อู่อู๋ และ เซฟ ขึ้นรายการเทปันโอเกะ
หลังจากความสำเร็จของซิงเกิล My Bambi ทาง กอล์ฟ พิชยะ เตรียมต่อยอดความสนุกและเรื่องราวการทำงานร่วมกันผ่านรายการเทปันโอเกะ โดยได้เชิญ อู่อู๋ และ เซฟ วรพงษ์ วาเลาะ จากวง DEXX มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ นี่ถือเป็นคอนเทนต์พิเศษที่สร้างความบันเทิงและสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิลปินทั้งสองค่าย
DMD MUSIC เปิดตัว FANBOY OST MR FANBOY และกิจกรรมอื่น ๆ
ในขณะเดียวกัน ค่ายเพลง DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก) ได้ประกาศความพร้อมในการปลุกกระแสวงการ T-POP ด้วยการปล่อยซิงเกิล FANBOY ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ (OST) จากเรื่อง MR. FANBOY รักสุดใจนายแฟนบอย โดยเพลงนี้เป็นการรวมตัวกันของ 3 ตัวตึงแห่งวงการ T-POP ในการร้อง แร็ป และเต้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบแท็กทีม
การเปิดตัวผลงานชิ้นนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่เติมสีสันให้วงการเพลงเท่านั้น แต่ยังมุ่งยกระดับความสนุกและความมันส์ของผู้ฟังให้ทะลุเพดาน โดยทางค่ายหวังว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับวงการเพลงในรูปแบบใหม่ที่สามารถดึงดูดแฟน ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
DMD Charity และ Anime Festival Asia Thailand 2026
ด้านกิจกรรมระดับองค์กร ค่ายดูมันดิและบริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ยังคงเดินหน้ากิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อส่งต่อโอกาสและมอบความรักสู่สังคม ผ่านงาน DMD CHARITY 2025 : HEAL WITH LOVE ซึ่ง บอสใหญ่ อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา ได้นำแสดงในสังกัดจาก DMD GEN 1 ถึง GEN 5 จำนวน 39 คน มาร่วมงาน
พร้อมกันนี้ preparations สำหรับ Anime Festival Asia Thailand 2026 หรือ AFATH26 ก็กำลังเข้มข้น โดยงานนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เพื่อเป็นงานรวมตัวของคนรักวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นที่ครอบคลุมทั้งอนิเมะ คอสเพลย์ และเกม
เซเลบริตี้รวมตัวสร้างสีสันกับงาน FIRST TO EXTRAORDINARY
ก่อนหน้านี้ใจกลางสยามก็เต็มไปด้วยความคึกคักจากงาน FIRST TO EXTRAORDINARY. IT'S TRUE! ซึ่งมีการรวมตัวของคนดังจากหลากหลายวงการ เช่น บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ, ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์, เกรท สพล อัศวมั่นคง, ไบร์ท รพีพงศ์ ทับสุวรรณ, พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล, พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์, อู่อู๋ ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล, เซฟ วรพงษ์ วาเลาะ, ริวจิน ทินภัทร ทัศนีย์ไตรเทพ และ แพทจิ จิรชาติ บุษปวนิช
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเพลงรักฟังสบาย ๆ เพื่อเติมความอบอุ่นในช่วงหน้าหนาว เพลง My Bambi จาก กอล์ฟ พิชยะ feat. อู่อู๋ คือผลงานที่คุ้มค่าต่อการติดตามและเปิดฟัง เพื่อพิสูจน์ว่าเสน่ห์ในรูปแบบหมาเด็กหรือหมาแก่แบบใดจะสร้างความประทับใจให้มากกว่ากัน
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