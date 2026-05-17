กอล์ฟ พิชญะ ใจสลาย สูญเสียน้องฟีล่า สุนัขสุดที่รักผู้เป็นดั่งลูกสาว เดินทางกลับดาวหมาอย่างสงบ

เปิดเรื่องราวสุดเศร้าของ กอล์ฟ พิชญะ ที่ต้องบอกลา น้องฟีล่า สุนัขคู่ใจหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างหนัก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต
ในวงการบันเทิงไทย มีคนดังหลายคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักสัตว์อย่างยิ่ง และหนึ่งในนั้นที่แฟนคลับต่างทราบกันดีคือหนุ่ม กอล์ฟ พิชญะ ซึ่งความผูกพันที่เขามีต่อสุนัขนั้นไม่ใช่เพียงแค่การเลี้ยง สัตว์เลี้ยง ทั่วไป แต่เป็นการดูแลด้วยความรักและความเอาใจใส่เสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว หรือเปรียบได้กับลูกสาวตัวน้อยที่คอยมอบความสุขและกำลังใจให้แก่กันเสมอมา อย่างไรก็ตาม ความสุขเหล่านั้นกลับต้องเปลี่ยนเป็นความโศกเศร้าอย่างที่สุด เมื่อล่าสุด กอล์ฟ พิชญะ ได้ออกมาแจ้งข่าวที่บีบหัวใจแฟนคลับและผู้ที่ติดตามว่า น้องฟีล่า สุนัขสุดที่รักของเขาได้จากไปอย่างสงบ และเดินทางกลับสู่ ดาวหมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่งดงามและความคิดถึงที่ไม่มีวันจางหาย หากย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของอาการป่วย กอล์ฟได้เล่าถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ น้องฟีล่า ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสัตว์เป็นระยะเวลานานถึงหนึ่งเดือนเต็ม โดยสาเหตุหลักเกิดจากโรคมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่สร้างความทรมานให้กับ สัตว์เลี้ยง เป็นอย่างมาก ในช่วงแรกทีมสัตวแพทย์ได้พยายามดำเนินการผ่าตัดเพื่อนำก้อนมะเร็งในลำไส้ออก แต่ผลการตรวจภายหลังกลับพบว่าเซลล์มะเร็งได้กระจายตัวไปยังต่อมน้ำเหลืองเรียบร้อยแล้ว และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือเมื่อมีการทำ Echo หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาล พบว่าก้อนมะเร็งได้แพร่กระจายเข้าไปในบริเวณหัวใจแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของโรคที่ยากจะยื้อไว้ได้ หลังจากที่ น้องฟีล่า ได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ กอล์ฟสังเกตเห็นว่าอาการของน้องดูทรงตัวและมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น ทำให้เขามีความหวังว่าลูกสาวตัวน้อยจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตสุขภาพในครั้งนี้ไปได้ แต่แล้วในช่วงปลายสัปดาห์ อาการกลับทรุดลงอย่างรวดเร็ว น้องฟีล่า มีอาการอาเจียนอย่างหนักจนหมดแรง ร่างกายอ่อนแอจนเดินเซ และมีอาการตาลอย ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ทำให้กอล์ฟต้องรีบพาน้องกลับไป admit ที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน นาทีที่บีบหัวใจที่สุดเกิดขึ้นในเวลาตี 3 ของคืนหนึ่ง เมื่อเสียงโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลดังขึ้นพร้อมกับคำแจ้งข่าวร้ายจากสัตวแพทย์ว่า อาการของ น้องฟีล่า ไม่ตอบสนองต่อการให้ยา การให้ออกซิเจน หรือแม้แต่น้ำเกลือ เนื่องจากก้อนมะเร็งที่แพร่กระจายไปดันในหัวใจ ประกอบกับภาวะลิ้นหัวใจรั่ว ทำให้การหายใจเริ่มแผ่วเบาและรินลงเรื่อยๆ แม้จะมีความพยายามในการยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ แต่ในที่สุดทีมแพทย์จึงแนะนำให้พาน้องกลับบ้านเพื่อให้ได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายร่วมกับครอบครัว ทว่าในระหว่างทางที่อยู่บนรถ น้องฟีล่า เกิดอาการชักกะทันหัน กอล์ฟจึงตัดสินใจรีบพากลับไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้สัตวแพทย์ช่วยฉีดยาบรรเทาอาการ เพื่อไม่ให้น้องต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดในวาระสุดท้าย ซึ่งกอล์ฟยอมรับว่าเป็นคืนที่ทรมานใจอย่างที่สุดในชีวิต การจากลาในครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับกอล์ฟอย่างมาก โดยเขาได้โพสต์ข้อความอำลา น้องฟีล่า ด้วยความรักว่า ดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยมีหนูเป็นลูกสาว และขอให้น้องไปเป็นเทวดาตัวน้อยบน ดาวหมา ที่สามารถนอนกลิ้งหงายท้องได้อย่างมีความสุข พร้อมคำสัญญาว่าจะรักและคิดถึงน้องในทุกๆ วันตลอดไป แม้ในตอนนี้เขาจะยังไม่สามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด เพราะความผูกพันที่ลึกซึ้งทำให้การสูญเสียครั้งนี้เหมือนส่วนหนึ่งของหัวใจได้ขาดหายไป ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่ต่างเข้ามาส่งกำลังใจและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่น่ารักในครั้งนี้ การจากไปของ น้องฟีล่า เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของชีวิต และความสำคัญของการดูแล สัตว์เลี้ยง ที่เปรียบเสมือนเพื่อนแท้ที่มอบความรักให้เราโดยไม่มีเงื่อนไ.
