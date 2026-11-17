กอบศักดิ์ ภูตระกูล ชี้ความคาดหวังบอร์ด ธปท. ไม่ตรงกัน เสนอทบทวนกฎหมายการเงินทั้งระบบ
กอบศักดิ์ ภูตระกูล มองความคาดหวังประธานบอร์ด ธปท. กับองค์กรไม่ตรงกัน เสนอทบทวนกฎหมายการเงินครอบคลุมทุกฉบับให้ทันเทคโนโลยีและคู่แข่ง Non-Bank
นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์ประเด็นการทบทวนพระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าเกิดจากความคาดหวังที่คลาดเคลื่อนระหว่างประธานคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กับองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปผ่านกระบวนการเจรจา
ความคลาดเคลื่อนความคาดหวังประธานบอร์ด ธปท.
นายกอบศักดิ์ มองว่าประเด็นการทบทวนกฎหมายนี้ สะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้นำองค์กรกับหน่วยงานภายใต้การนำของเขา ซึ่งในปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้เริ่มต้นมีการพูดคุยกันแล้ว เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินงานต่อไปAlso read'วัชรินทร์' ลั่น 'ไม่หวั่นการเมือง' รับสำนวน 'เว็บพนัน Shuffle' ขีดเส้น 7 วัน ชง อสส. ชี้ขาด 'คดีนอกราชอาณาจักร'
เขายืนยันว่ากระบวนการหารือนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการหาคำตอบที่ชัดเจนว่า จะมีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างไรต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายเปิดใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา จะสามารถหาทางออกร่วมกันได้
ต้องทบทวนกฎหมายการเงินครอบคลุมทั้งระบบ
สำหรับการแก้ไขกฎหมาย นายกอบศักดิ์ ชี้แจงว่าแต่ละฉบับมีจังหวะเวลาในการปรับปรุง และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดำเนินการแก้ไขกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งได้ทันที ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีประเด็นใดที่ควรแก้ไข และควรแก้ไขกฎหมายฉบับใดบ้าง
เขากล่าวว่าไม่ควรจำกัดการพิจารณาเฉพาะ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย เพียงฉบับเดียว แต่ต้องมองให้ครอบคลุมทั้งระบบการเงิน เนื่องจากยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินอีกหลายฉบับที่อาจต้องทบทวนตามบริบทที่เปลี่ยนไป
ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน มีการใช้งานมานานกว่า 10 ปี ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินในปัจจุบัน ในขณะที่ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย ก็เป็นกฎหมายหลักที่ต้องตรวจสอบความเหมาะสมเช่นกัน
ผลกระทบเทคโนโลยีและผู้เล่น Non-Bank ต่อตลาด
เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทบทวนกฎหมายอย่างเร่งด่วน มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงินและระบบการชำระเงิน ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างอุตสาหกรรมการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
นอกจากเทคโนโลยีแล้ว การเข้ามาของผู้เล่นใหม่ในระบบ โดยเฉพาะกลุ่ม Non-Bank ทำให้การแข่งขันในระบบการเงินมีมากขึ้นอย่างมหาศาล หน่วยงานกำกับดูแลจึงต้องปรับกรอบกฎหมายให้รองรับการแข่งขันนี้
การพิจารณาแก้ไขกฎหมายจึงควรมุ่งไปที่การปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินโดยรวม ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยต้องดูว่ากฎหมายส่วนใดควรปรับแก้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
แนวทางการเจรจาและขั้นตอนการแก้ไขกฎหมาย
ประเด็นสำคัญในปัจจุบันคือ การพูดคุยกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เนื่องจากเมื่อเริ่มหารือกันแล้ว น่าจะเห็นคำตอบชัดเจนขึ้นว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องแก้ไข และควรดำเนินการอย่างไร
กระบวนการดังกล่าวควรให้ทุกฝ่ายได้พูดคุยและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน เพราะการแก้ไขกฎหมายจำเป็นต้องพิจารณาให้เรียบร้อยและรอบด้านเสียก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจ
นายกอบศักดิ์ กล่าวให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย โดยเชื่อว่าเมื่อเริ่มต้นพูดคุยกันแล้ว จะสามารถหาคำตอบร่วมกันได้ว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับแก้ และควรเดินหน้าต่ออย่างไร เพื่อประโยชน์ของระบบการเงินประเทศ
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