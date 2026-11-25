กอบศักดิ์ ชี้ไทยโดนภาษี 18% ยังสู้ได้ เทียบเวียดนาม 35%
กอบศักดิ์ ภูตระกูล วิเคราะห์อัตราภาษีสหรัฐ 18% สำหรับไทยยังแข่งขันได้ เมื่อเทียบเวียดนาม 35% ย้ำเป็นขั้นตอนการเจรจาสร้างรายได้ศุลกากรสหรัฐ
นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ FETCO ได้เปิดเผยมุมมองต่ออัตราภาษีใหม่จากสหรัฐอเมริกา ที่กำหนดให้ไทยต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 18 อย่างชัดเจน โดยระบุว่าประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าได้ แม้จะถูกกำหนดอัตราดังกล่าวก็ตาม
อัตราภาษีสหรัฐ 18% กับโอกาสแข่งขันของตลาดไทย
การประกาศเก็บภาษีกำลังการผลิตส่วนเกินจากสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นนั้น เป็นไปตามอำนาจมาตรา 301 ซึ่งกำหนดอัตราร้อยละ 18 สำหรับสินค้าที่เข้าข่ายในประเทศไทย โดยอัตราดังกล่าวไม่ได้เป็นการบวกเพิ่มเข้าไปกับอัตราร้อยละ 12.5 ที่เกี่ยวข้องกับกรณีแรงงานบังคับ แต่เป็นอัตราสูงสุดสำหรับสินค้ากลุ่มที่โดนทั้งสองเงื่อนไขในรอบนี้Also readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคแล้ว จะเห็นภาพความได้เปรียบของไทยได้ชัดเจน โดยเวียดนามต้องเผชิญกับอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ 35 อินเดียอยู่ที่ร้อยละ 25 ส่วนสิงคโปร์ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และกัมพูชา อยู่ในกลุ่มอัตราร้อยละ 18 เช่นเดียวกับไทย ขณะที่สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสวิตเซอร์แลนด์ ถูกกำหนดอัตราร้อยละ 15
กระบวนการเจรจาและกำหนดอัตราภาษีขั้นสุดท้าย
กระบวนการหลังจากการประกาศอัตราร้อยละ 18 นี้ จะมีการเปิดรับข้อคิดเห็นจากประเทศที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2570 จากนั้นจะมีการจัดเวทีการถกเถียง หรือ Hearing ในวันที่ 25 มกราคม เพื่อเป็นการนำเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงโทษได้หรือไม่ และจะกำหนดอัตราภาษีจริงสุดท้ายลงไปที่ระดับใด
ทั้งนี้ หากประเทศต่างๆ สามารถสรุปข้อตกลงทางการค้าใหม่กับสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ อัตราระงับภาษีดังกล่าวก็จะลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำลงได้ทันที ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์สามารถลดอัตราเหลือร้อยละ 10 อินเดียอยู่ที่ร้อยละ 17 และเวียดนามสามารถปรับลดเหลือร้อยละ 20 เป็นต้น ซึ่งอัตราหลังการเจรจาสำเร็จนั้นจะใกล้เคียงกับอัตราภาษีแบบย้อนแย้ง หรือ Reciprocal Tariffs ที่ประเทศเหล่านี้ได้รับเมื่อปีที่แล้ว
กลยุทธ์ภาษีสหรัฐเพื่อสร้างรายได้และโครงสร้างใหม่
นาย กอบศักดิ์ ระบุว่า อัตราภาษีร้อยละ 18 สำหรับประเทศไทยในขณะนี้ ต้องถือว่าเป็นอัตราที่ดีและยังรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งและเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้ใกล้เคียงกับรอบปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการลงโทษจากมาตรา 301 เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บภาษีและกดดันประเทศต่างๆ ให้ยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
เป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์นี้คือการทำให้อเมริกายอมรับอัตราภาษีในสัดส่วนที่สหรัฐอเมริกาต้องการด้วยความเต็มใจ เพื่อทำให้รายได้จากศุลกากรของสหรัฐกลับมาอยู่ในจุดเดิม ตลอดจนสร้างโครงสร้างภาษีแบบ Reciprocal Tariffs ใหม่ขึ้นมา ซึ่งมาตรการแบบย้อนแย้งนี้เคยถูกศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไปเมื่อต้นปี พ.ศ. 2569 แล้ว
ในมุมมองของประธาน FETCO มองว่าวิธีการนี้คือการใช้กลไกทางการค้าและกฎหมายเข้ากดดัน แทนที่จะใช้เพียงเล่ห์เหลี่ยมหรือมนต์ดำในการเจรจา เนื่องจากไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล และหากไม่ได้ด้วยกลก็ต้องใช้วิธีการทางการทูตและนโยบายที่เข้มข้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศของตนไว้ให้ได้
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