เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่กองทพหนยนต์กำลังช่วยเหลอสัตว์เลยงภายในเสนแบ่งสงคราม โดยใช้โดรนรุนแวมไพร์ ปลอบความวิตกกงวลของผู้ปกครองและทหาร
ในช่วงสุดสปดาห์ที่ผ่านมา บทบาทของกองพลผู้ใช้เครื่องดนอากาศกำลังพฒนาไปในแนวทางใหม่ เมื่อ กองกำลัง 118 ทหารราบยานเกราะแยกของ ยูเครน ได้มอบมือจากภารกิจสรบชวคราวเพื่อทำภารกจกภัย สัตว์เลยง ภายใต้ชื่อปฏบติการเหมยวเหมยว การนำโดรนขนาดใหญ่แบบหกใบพดรุนแวมไพร์บินเข้าไปช่วยเหลอแม่แมวและลูกๆ อีก 4 ตัวที่ติดอยู่ในเขตฝงซอยที่ถูกลอมโดยสมรภูมิรบแนวหน้า เราไม่ได้เห็นดีรายของการใช้โดรนนี้เพยงในภารกิจกลางคืนเพื่อทงระเบดทำลายรถหมเกราะและบงเกอร์ เพราะในครั้งนี้นักบินโดรนต้องการความแมนยและระมดระวงอย่างสูงเพื่อพากลมสัตว์สขาบนขามดนแดนอนตรายเป็นระยะทาง 12 กโลเมตรโดยไม่กระทบต่อหนยนต์ทหาร การเคลอนยาย สัตว์เลยง ตลอดระยะหางแห่ง สงคราม ได้เป็นเรื่องยากลบาก โดยปริมาณสัตว์อาศยได้กว่าทousand ตัวถูกพยาบางไว้โดยอพยพ แมวาสนขและแมวจะเป็นที่ชนชอบของผู้คน แต่พบว่ามสัตว์ใหญอนๆเชน เสอ อฐ มา วว แรคคน และ แมกระทงผง ที่ต้องพงพาเครอขายช่วยเหลอสัตว์ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดใน ยูเครน แล้วเรง บาณร์ การฉดวัคซน การฝงไมโครชป หรือการตรวจหาเชอเสอผาสนขบา ส่งให้การช่วยเหลอลดข้อจำกัดของระบบต่าง ๆ ตอนนั้นพวกเรากลังทำงานร่วมกับหนวยความรวดเร็วของทหาร เพื่อให้สัตว์รับประโยชน์จากอปกรณ์พยาบางโดยเร็วทันใจ นบตั้งแต่เริ่มการบุกรกเต็มรูปแบบอยนบสัตว์ได้มากกว่า 10,000 ตัวได้รับการส่งพกพาและดูแลอย่างปลอดภัย งานนี้ยงกอให้เกิดความสรรเสริญอย่างยงในสงคมออนไลน์เมื่อมีคนโพสต์แสดงความคิดเห็นทวงคำชนชมและขอบคุณสำหรับความเมตตาของกลมทหาร กลมผู้ช่วยเหลอสัตว์ทั่ว ยูเครน ได้ระบุว่าความมงมันของพวกเขาในการปกปองพวกนี้เป็นเหมอนจดบวกที่ทุกฝ่ายใน สงคราม นั้นหามนได้ยากองค์กรต่างๆ ก็มีการสร้างศนย์พักพง และระบบเครอขายช่วยเหลอสัตว์ปาเพื่อรวมนและอาหารอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้การฝกอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ รวมกับการทำความสะอาดพื้นที่นขาง ทั้งนี้รวมถึงการจัดระเบยบหมา มา ตลอดจนสัตว์อื่นที่อยู่ใน สงคราม ผ่านการกระจายตัวอย่างหนึ่ง อีกทั้งทีมของ กองกำลัง ยังเปิดช่องทางให้ผู้คนสามารถรายงานสัตว์ที่หายไปหรือถูกทำรายเพื่อช่วยกลับมาอยู่ปกติ การคงความสนจะอาจอยู่สูงลงในสงคมได้อย่างยงยนและใหญ่กว่าที่ขณะนี้แล้ว ความเมตตาและการสนบสนนจากนโยบายระดับสากลที่มงหวงให้ สัตว์เลยง ได้รับการดูแลอย่างเต็มกำลัง มีอทธิพลสำคญต่อการมอบความรู้ให้ผอนวยการทพที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของมนษย์และสัตว์รวมกันอนที่สำคญที่สุด กลมผู้สนบสนนได้แสดงความกงวลของพวกเขาใน Social Media ให้มากมายเชน การแนะนำให้สงซื้อสินค้าสหรับสัตว์ต่าง ๆ และการชมชนสนบสนนทางด้านจตใจ ของผู้ที่มกงวลและต้องการความช่วยเหลอจากศนย์ต่าง ๆ และองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนนการควบคมสิงแวดลอมอย่างต่อเนอ.
ในช่วงสุดสปดาห์ที่ผ่านมา บทบาทของกองพลผู้ใช้เครื่องดนอากาศกำลังพฒนาไปในแนวทางใหม่ เมื่อกองกำลัง 118 ทหารราบยานเกราะแยกของยูเครนได้มอบมือจากภารกิจสรบชวคราวเพื่อทำภารกจกภัยสัตว์เลยงภายใต้ชื่อปฏบติการเหมยวเหมยว การนำโดรนขนาดใหญ่แบบหกใบพดรุนแวมไพร์บินเข้าไปช่วยเหลอแม่แมวและลูกๆ อีก 4 ตัวที่ติดอยู่ในเขตฝงซอยที่ถูกลอมโดยสมรภูมิรบแนวหน้า เราไม่ได้เห็นดีรายของการใช้โดรนนี้เพยงในภารกิจกลางคืนเพื่อทงระเบดทำลายรถหมเกราะและบงเกอร์ เพราะในครั้งนี้นักบินโดรนต้องการความแมนยและระมดระวงอย่างสูงเพื่อพากลมสัตว์สขาบนขามดนแดนอนตรายเป็นระยะทาง 12 กโลเมตรโดยไม่กระทบต่อหนยนต์ทหาร การเคลอนยายสัตว์เลยงตลอดระยะหางแห่งสงครามได้เป็นเรื่องยากลบาก โดยปริมาณสัตว์อาศยได้กว่าทousand ตัวถูกพยาบางไว้โดยอพยพ แมวาสนขและแมวจะเป็นที่ชนชอบของผู้คน แต่พบว่ามสัตว์ใหญอนๆเชน เสอ อฐ มา วว แรคคน และ แมกระทงผง ที่ต้องพงพาเครอขายช่วยเหลอสัตว์ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในยูเครน แล้วเรง บาณร์ การฉดวัคซน การฝงไมโครชป หรือการตรวจหาเชอเสอผาสนขบา ส่งให้การช่วยเหลอลดข้อจำกัดของระบบต่าง ๆ ตอนนั้นพวกเรากลังทำงานร่วมกับหนวยความรวดเร็วของทหาร เพื่อให้สัตว์รับประโยชน์จากอปกรณ์พยาบางโดยเร็วทันใจ นบตั้งแต่เริ่มการบุกรกเต็มรูปแบบอยนบสัตว์ได้มากกว่า 10,000 ตัวได้รับการส่งพกพาและดูแลอย่างปลอดภัย งานนี้ยงกอให้เกิดความสรรเสริญอย่างยงในสงคมออนไลน์เมื่อมีคนโพสต์แสดงความคิดเห็นทวงคำชนชมและขอบคุณสำหรับความเมตตาของกลมทหาร กลมผู้ช่วยเหลอสัตว์ทั่วยูเครนได้ระบุว่าความมงมันของพวกเขาในการปกปองพวกนี้เป็นเหมอนจดบวกที่ทุกฝ่ายในสงครามนั้นหามนได้ยากองค์กรต่างๆ ก็มีการสร้างศนย์พักพง และระบบเครอขายช่วยเหลอสัตว์ปาเพื่อรวมนและอาหารอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้การฝกอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ รวมกับการทำความสะอาดพื้นที่นขาง ทั้งนี้รวมถึงการจัดระเบยบหมา มา ตลอดจนสัตว์อื่นที่อยู่ในสงครามผ่านการกระจายตัวอย่างหนึ่ง อีกทั้งทีมของกองกำลังยังเปิดช่องทางให้ผู้คนสามารถรายงานสัตว์ที่หายไปหรือถูกทำรายเพื่อช่วยกลับมาอยู่ปกติ การคงความสนจะอาจอยู่สูงลงในสงคมได้อย่างยงยนและใหญ่กว่าที่ขณะนี้แล้ว ความเมตตาและการสนบสนนจากนโยบายระดับสากลที่มงหวงให้สัตว์เลยงได้รับการดูแลอย่างเต็มกำลัง มีอทธิพลสำคญต่อการมอบความรู้ให้ผอนวยการทพที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของมนษย์และสัตว์รวมกันอนที่สำคญที่สุด กลมผู้สนบสนนได้แสดงความกงวลของพวกเขาใน Social Media ให้มากมายเชน การแนะนำให้สงซื้อสินค้าสหรับสัตว์ต่าง ๆ และการชมชนสนบสนนทางด้านจตใจ ของผู้ที่มกงวลและต้องการความช่วยเหลอจากศนย์ต่าง ๆ และองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนนการควบคมสิงแวดลอมอย่างต่อเนอ
ยูเครน โดรนแวมไพร์ สัตว์เลยง สงคราม กองกำลัง
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