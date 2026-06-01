กองทัพเรือยืนยันว่า โครงการจัดหารือือฟริเกตยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

กองทัพเรือได้ประกาศว่า โครงการจัดหารือือฟริเกตยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการพิจารณาข้อเสนอจำนวนมากอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้การตัดสินใจครั้งนี้นำไปสู่การจัดหาเรือฟริเกตที่มีขีดความสามารถเหมาะสมที่สุด เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศ และสามารถทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักในการปกป้องอธิปไตยทางทะเล คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเป็นรากฐานสำคัญของกำลังทางเรือไทยไปอีกกว่า 40 ปี
ทั้งระบบอำนวยการรบ ระบบเรดาร์ ระบบตรวจจับใต้น้ำ ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร และระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการออกแบบและบูรณาการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน การพิจารณาข้อเสนอจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้ แต่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจากเอกสารข้อเสนอจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเรือจะได้รับยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีการพิจารณาข้อเสนอด้านการชดเชยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Offset) ควบคู่ไปกับการพิจารณาด้านเทคนิค ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่มุ่งให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดหายุทโธปกรณ์ ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการต่อยอดองค์ความรู้ภายในประเทศ การประเมินข้อเสนอในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปได้อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับสามารถเกิดขึ้นได้จริงและมีความคุ้มค่าในระยะยาวทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการยังคงเป็นไปตามกรอบเวลาและแผนงานที่คณะกรรมการบริหารโครงการได้กำหนดไว้ล่วงหน้า มิได้เกิดความล่าช้า ตามที่มีข้อกังวลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาว และมีเอกสารรวมถึงข้อเสนอจำนวนมากที่ต้องพิจารณา ทั้งในด้านเทคนิค การปฏิบัติการ การส่งกำลังบำรุง การสนับสนุนตลอดอายุการใช้งาน และข้อเสนอด้านการชดเชยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและประเมินข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยทุกขั้นตอนการพิจารณามีมาตรการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกโดยคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและกองทัพเรือในระยะยาวกองทัพเรือขอให้ประชาชนมั่นใจว่า โครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการพิจารณาข้อเสนอจำนวนมากอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้การตัดสินใจครั้งนี้นำไปสู่การจัดหาเรือฟริเกตที่มีขีดความสามารถเหมาะสมที่สุด เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศ และสามารถทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักในการปกป้องอธิปไตยทางทะเล คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเป็นรากฐานสำคัญของกำลังทางเรือไทยไปอีกกว่า 40 ป
