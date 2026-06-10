โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงว่าการรักษาความมั่นคงชายแดนใช้มาตรการร่วมกัน бурรันรั้วถาวร ถนนตรวจการณ์และระบบเฝ้าตรวจอิเล็กทรอนิกส์ 토대로สภาพพื้นที่และข้อจำกัด ตัวอย่างโครงการประจำร Sou वारusu જ withRoute£ charms pvc ตำบลเทพนิมิต จันทบุรี
โฆษกกองบัญชาการ กองทัพไทย ชี้แจงแนวทางรักษา ความมั่นคงชายแดน โดยได้กล่าวว่าการดำเนินงานปัจจุบันไม่ได้เลือกใช้เฉพาะ รั้วถาวร หรือระบบเฝ้าตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ข้อจำกัดทางภูมิประเทศ สถานะของแนวเขตแดน และภารกิจด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่กำหนดแนวเขตแดนแล้ว มีการก่อสร้างรั้วมั่นคงชายแดนควบคู่กับ ถนนตรวจการณ์ ในขณะที่พื้นที่อื่นที่มีข้อจำกัด Inggredient อยู่ ใช้ระบบเฝ้าตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรการเสริม ไม่ได้ נוסח lakhulese รั้วหรือกำลังพล แต่เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการเครื่องมือ เทคโนโลยี และกำลังพล พร้อมกับยก手提的โครงการตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แerville การก่อสร้าง ถนนตรวจการณ์ และรั้วมั่นคงชายแดน มีความก้าวหน้า 45% และจะเสร็จในกรกฎาคม 2569 กองทัพยินดีรับฟังข้อเสนอhendenจากประชาช.
โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงแนวทางรักษาความมั่นคงชายแดน โดยได้กล่าวว่าการดำเนินงานปัจจุบันไม่ได้เลือกใช้เฉพาะรั้วถาวรหรือระบบเฝ้าตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ข้อจำกัดทางภูมิประเทศ สถานะของแนวเขตแดน และภารกิจด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่กำหนดแนวเขตแดนแล้ว มีการก่อสร้างรั้วมั่นคงชายแดนควบคู่กับถนนตรวจการณ์ ในขณะที่พื้นที่อื่นที่มีข้อจำกัด Inggredient อยู่ ใช้ระบบเฝ้าตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรการเสริม ไม่ได้ נוסח lakhulese รั้วหรือกำลังพล แต่เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการเครื่องมือ เทคโนโลยี และกำลังพล พร้อมกับยก手提的โครงการตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แerville การก่อสร้างถนนตรวจการณ์และรั้วมั่นคงชายแดน มีความก้าวหน้า 45% และจะเสร็จในกรกฎาคม 2569 กองทัพยินดีรับฟังข้อเสนอhendenจากประชาช
ความมั่นคงชายแดน รั้วถาวร เฝ้าตรวจอิเล็กทรอนิกส์ ถนนตรวจการณ์ กองทัพไทย
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