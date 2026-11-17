กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศรัฐมอญพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
ความขัดแย้งชายแดนไทย-เมียนมาปะทุอีกครั้งเมื่อกองทัพเมียนมาใช้อากาศยานรบทิ้งระเบิดในรัฐมอญ คร่าชีวิตพลเรือนและสร้างความเสียหายหนัก สร้างความหวาดผวาในพื้นที่ชายแดนกาญจนบุรี
สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณ ชายแดนไทย -เมียนมากลับมาประทุอีกครั้ง หลังมีรายงานการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของ กองทัพเมียนมา อย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอเย จังหวัดเย รัฐมอญ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณติดกับอำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ประชาชนพลเรือนต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก รวมถึงความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว ทำให้ชุมชนใกล้เคียงเกิดความหวาดกลัวต่อความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีซ้ำ
รายละเอียดการโจมตีทางอากาศในพื้นที่รัฐมอญ
แหล่งข่าวในพื้นที่รัฐมอญ ประเทศเมียนมา รายงานว่า กองทัพเมียนมาได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่อำเภอเย จังหวัดเย รัฐมอญ โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของพรรครัฐมอญใหม่ หรือ New Mon State Party ซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 จุดในช่วงคืนวันที่ 15 พฤศจิกายน และต่อเนื่องไปถึงเช้าของวันที่ 16 พฤศจิกายนAlso readอาการฮ็อปกำเริบ! มัดรวมช็อตหวาน “ท็อป - แจ็คกี้“ หมวกคู่ก็มา การ์ดหวานก็มี แฟนคลับฟินจนหยุดยิ้มไม่ได้
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน มีรายงานว่าเครื่องบินทหารของเมียนมากำลังทิ้งระเบิด 2 ลูกบริเวณด้านตะวันตกของหมู่บ้านพะลาน ในอำเภอเย ส่งผลให้หญิงชราวัย 74 ปีเสียชีวิตทันทีภายในบ้าน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยประธานหมู่บ้านวัย 23 ปี และหญิงวัย 62 ปี ซึ่งเป็นญาติ โดยทั้งสองรายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดและถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน มีการรายงานการโจมตีทางอากาศอีกครั้งบริเวณหมู่บ้านเชเดก ในอำเภอเย ซึ่งเป็นพื้นที่พักพิงสำหรับผู้พลัดถิ่นจากความขัดแย้ง เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และบาดเจ็บอย่างน้อย 30 ราย พร้อมบ้านเรือนถูกทำลาย 11 หลัง โดยตัวเลข casualty ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและอาจเปลี่ยนแปลงได้
บริบททางการเมืองและความหวังสันติภาพ
จากข้อมูลขององค์กรสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายติดตามสถานการณ์ในรัฐมอญ ยืนยันว่าเหตุโจมตีทั้งสองครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารของพรรครัฐมอญใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ หรือ Nationwide Ceasefire Agreement กับรัฐบาลเมียนมาเมื่อปี 2561 การโจมตีในครั้งนี้จึงขัดแย้งกับสถานะการหยุดยิงที่ยังมีผลบังคับใช้
แม้ว่าพรรครัฐมอญใหม่จะเป็นภาคีในความตกลงสันติภาพ แต่ชาวบ้านบางส่วนคาดการณ์ว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้可能有เป้าหมายต่อกองกำลังติดอาวุธที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่เพื่อลดทอนกำลังฝ่ายตรงข้าม อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองทัพเมียนมาเกี่ยวกับเป้าหมายทางทหารที่แท้จริงของการโจมตีในห้วงเวลาดังกล่าว
ผลกระทบและแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
ความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นในพื้นที่อำเภอเยส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ชายแดนกาญจนบุรี เนื่องจากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อมีความกังวลใจต่อการขยายตัวของความรุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศเพื่อนบ้าน
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของกระบวนการสันติภาพในเมียนมา แม้จะมีกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากที่เข้าร่วมในข้อตกลงหยุดยิง แต่การปฏิบัติการทางทหารยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยไม่มีกลไกตรวจสอบหรือยับยั้งที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความร่วมมือในระดับชุมชนและการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนทำได้ยากขึ้นในระยะสั้น
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