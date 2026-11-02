กองทัพพม่าทิ้งระเบิดสังหารทารกและนักเรียนในรัฐยะไข่และกะยา
การโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่าคร่าชีวิตอย่างน้อย 15 ราย รวมถึงทารกแรกเกิดและนักเรียน ในรัฐยะไข่และกะยา ขณะที่ความขัดแย้งลุกลามข้ามแดนไทย
กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ และผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน ว่ามีทารกแรกเกิดหนึ่งรายอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย จากการโจมตีทางอากาศของ กองทัพพม่า ในหลายพื้นที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การโจมตีดังกล่าวรวมถึงคลินิกคลอดบุตรและโรงเรียน
รายละเอียดการโจมตีในรัฐยะไข่และกะยา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม การโจมตีทางอากาศได้เกิดขึ้นใน 4 เมืองของรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งมีการสู้รบอย่างดุเดือดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากกองทัพอาระกันที่ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐยะไข่ กำลังเข้าใกล้เมืองสิตตะเว ที่เป็นเมืองเอกของรัฐAlso readออมสินปลุกกระแสออมยุคใหม่! “วัน(อวด)ออมแห่งชาติ” คนแห่ร่วมงานทะลุ 1,400 คน
การโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นที่สะพานในเมืองเจ๊าก์ตอ สถานที่ต่างๆ ในเมืองจอก์พยู และเมืองปอก์ตอ และคลินิกชั่วคราวและห้องคลอดในเมืองมรัค-อู ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอาระกัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย และบาดเจ็บ 32 ราย ตามรายงานของโฆษกกองทัพอาระกันและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
เด็กหญิงวัยเพียงหนึ่งสัปดาห์ที่มีฝาแฝดที่รอดชีวิตอีกคนหนึ่ง มีกำหนดจะกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น แต่ถูกทับและเสียชีวิตเมื่ออาคารพังถล่มจากแรงระเบิด เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในเมืองมรัค-อู ระบุหนึ่งวันก่อนหน้านั้น การโจมตีทางอากาศในเมืองลอยก่อ ในรัฐกะยา ใกล้ชายแดนไทย ได้โจมตีโรงเรียนขณะกำลังมีการเรียนการสอนทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บ 5 คน ตามรายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชน Karenni Human Rights Group (KnHRG) ในวันจันทร์
ปฏิกิริยาของไทยและนานาชาติต่อวิกฤต
ด้านรัฐบาลไทยระบุว่าเครื่องบินรบของไทยได้ทำการลาดตระเวนทางอากาศ เนื่องจากความขัดแย้งได้ลุกลามข้ามพรมแดน ทำให้บ้านเรือนเสียหายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 1 รายในฝั่งไทย โดยนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลกล่าวว่ารัฐบาลไทยได้เรียกร้องให้พม่าใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อไทย
ตามรายงานของ KnHRG และบันยา คุน อ่อง เลขาธิการสภาบริหารชั่วคราวชาวกะเหรี่ยง ระบุว่าเครื่องบินขนส่ง Y-12 และเครื่องบินรบได้ทิ้งระเบิดมากกว่า 20 ลูกใส่โรงเรียนลอยก่อ ทั้งที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทหารหรือการปะทะกันในพื้นที่ "การโจมตีโรงเรียนที่มีเด็กกำลังเรียนอยู่และทิ้งระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมที่เทียบเท่ากับอาชญากรรมสงคราม" บันยา คุน อ่อง กล่าว
บริบทความขัดแย้งและการทูตระหว่างประเทศ
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2564 ที่จุดชนวนสงครามกลางเมือง ซึ่งสหประชาชาติประเมินว่าได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 100,000 คน และทำให้ประชาชนกว่า 3.5 ล้านคนต้องพลัดถิ่น กองทัพของ มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้รับการสนับสนุนจากจีน อินเดีย และรัสเซีย
รัฐบาลของเขาได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการเจรจาลับกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ขณะที่รัฐบาลทรัมป์กำลังพลิกกลับนโยบายโดดเดี่ยวที่ใช้กับพม่ามานานหลายปี แต่กองกำลังทหารของเขากำลังดิ้นรนที่จะขับไล่กลุ่มฝ่ายตรงข้ามและต้องพึ่งพาการโจมตีทางอากาศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ได้มาจากอิหร่านเป็นส่วนใหญ่จากการขนส่งที่ปลอมแปลงเอกสาร ตามรายงานของรอยเตอร์
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