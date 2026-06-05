กองทัพภาคที่ 2 ยันพื้นที่ปราสาทคนาอยู่ภายใต้การควบคุมของไทย เตรียมพร้อมตอบโต้ทุกสถานการณ์

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงคลิปทหารกัมพูชาหยั่งเชิงปราสาทคนา ยืนยันพื้นที่อยู่ภายใต้ควบคุมของไทย พร้อมตอบโต้ทันทีหากละเมิดอธิปไตย
กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ โดยกล่าวอ้างว่า ทหารกัมพูชา ได้นำกำลังเข้ามาเจาะทางและหยั่งเชิงบริเวณ ปราสาทคนา ช่องคนา อำเภอกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ เพื่อสำรวจและเข้าใกล้แนววางกำลังของฝ่ายไทย หน่วยงานทหารไทยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยอย่างสมบูรณ์ และได้จัดกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญเรียบร้อยแล้ว แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยได้ดำเนินการทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ รวมถึงเผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดพักกลาง ระยะทางประมาณ 250 เมตร ส่วนบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ เป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปยังต้นทางด้านล่าง ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา และเป็นบริเวณฐานปฏิบัติการของ ทหารกัมพูชา ที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้น-ลงในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นภาพที่บันทึกบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเอง และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีกำลังพลกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบน อย่างไรก็ตาม หน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการรักษา ความมั่นคง อย่างเข้มงวด ทั้งการติดตั้งลวดหนามตามแนวขอบหน้าผา จัดจุดเฝ้าตรวจ และสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงเพื่อให้สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันที หากเกิดเหตุที่กระทบต่อ ความมั่นคง หรือ อธิปไตย ของประเทศ พร้อมกันนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง และขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ยังคงทำหน้าที่พิทักษ์ อธิปไตย ดูแลผลประโยชน์ของชาติ และรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ สถานการณ์บริเวณ ปราสาทคนา เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ทำให้เกิดความกังวลในสังคมไทย กองทัพภาคที่ 2 ได้ชี้แจงว่าการเคลื่อนไหวของ ทหารกัมพูชา ในคลิปนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาเอง ไม่ได้รุกล้ำเข้ามาในเขตไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจ กำลังพลไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการละเมิด อธิปไตย นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือกับหน่วยงาน ความมั่นคง อื่นๆ ในการตรวจสอบข้อมูลและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การดำเนินมาตรการทางทหารในพื้นที่ชายแดนเป็นไปตามหลักสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสันติภาพและ ความมั่นคง บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทางกองทัพขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทย ซึ่งพร้อมปกป้อง อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ ในส่วนของ ปราสาทคนา ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งของไทยและกัมพูชา การรักษาพื้นที่นี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กองทัพภาคที่ 2 แสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการรักษา ความมั่นคง ของชาติ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ในโลกออนไลน์มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง กองทัพภาคที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ และให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เป็นทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความตื่นตระหนกหรือความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น ท้ายที่สุด กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่ากำลังพลทุกนายยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเพื่อ ความมั่นคง ของประเทศชาติ ทั้งนี้ การเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ปราสาทคนา ได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการซักซ้อมการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ การประสานงานกับกัมพูชาผ่านช่องทางทางการทูตก็ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียด กองทัพภาคที่ 2 มั่นใจว่าสถานการณ์จะไม่บานปลาย และประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรว.
กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ โดยกล่าวอ้างว่าทหารกัมพูชาได้นำกำลังเข้ามาเจาะทางและหยั่งเชิงบริเวณปราสาทคนา ช่องคนา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำรวจและเข้าใกล้แนววางกำลังของฝ่ายไทย หน่วยงานทหารไทยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยอย่างสมบูรณ์ และได้จัดกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญเรียบร้อยแล้ว แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยได้ดำเนินการทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ รวมถึงเผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดพักกลาง ระยะทางประมาณ 250 เมตร ส่วนบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ เป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปยังต้นทางด้านล่าง ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา และเป็นบริเวณฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้น-ลงในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นภาพที่บันทึกบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเอง และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีกำลังพลกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบน อย่างไรก็ตาม หน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวด ทั้งการติดตั้งลวดหนามตามแนวขอบหน้าผา จัดจุดเฝ้าตรวจ และสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงเพื่อให้สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันที หากเกิดเหตุที่กระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศ พร้อมกันนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง และขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ยังคงทำหน้าที่พิทักษ์อธิปไตย ดูแลผลประโยชน์ของชาติ และรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ สถานการณ์บริเวณปราสาทคนาเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ทำให้เกิดความกังวลในสังคมไทย กองทัพภาคที่ 2 ได้ชี้แจงว่าการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาในคลิปนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาเอง ไม่ได้รุกล้ำเข้ามาในเขตไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจ กำลังพลไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการละเมิดอธิปไตย นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆ ในการตรวจสอบข้อมูลและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การดำเนินมาตรการทางทหารในพื้นที่ชายแดนเป็นไปตามหลักสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทางกองทัพขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทย ซึ่งพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ ในส่วนของปราสาทคนา ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งของไทยและกัมพูชา การรักษาพื้นที่นี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กองทัพภาคที่ 2 แสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ในโลกออนไลน์มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง กองทัพภาคที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ และให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เป็นทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความตื่นตระหนกหรือความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น ท้ายที่สุด กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่ากำลังพลทุกนายยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ การเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปราสาทคนาได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการซักซ้อมการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ การประสานงานกับกัมพูชาผ่านช่องทางทางการทูตก็ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียด กองทัพภาคที่ 2 มั่นใจว่าสถานการณ์จะไม่บานปลาย และประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรว
ปราสาทคนา กองทัพภาคที่2 ทหารกัมพูชา อธิปไตย สุรินทร์