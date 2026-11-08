กองทุนเงินทดแทนประกาศสิทธิลูกจ้างบาดเจ็บงาน รับค่าทดแทน 70% สูงสุด 14,000 บาท
กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม แจ้งสิทธิลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกินเดือนละ 14,00 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
กองทุนเงินทดแทน ภายใต้การดูแลของ สำนักงานประกันสังคม และ กระทรวงแรงงาน ออกมาประกาศชัดเจนเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน โดยกำหนดอัตราการจ่าย ค่าทดแทน ไว้ที่ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ต้องหยุดงานเพื่อบำบัดรักษาพยาบาลตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมาย
กองทุนเงินทดแทน ได้กำหนดหลักการสำคัญเรื่องการจ่ายเงินชดเชยรายได้สำหรับกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว โดยลูกจ้างที่มีสิทธิ์จะต้องได้รับเอกสารยืนยันจากแพทย์ว่าจำเป็นต้องหยุดพักฟื้นอาการบาดเจ็บหรือโรคที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกฎหมายระบุชัดเจนว่ามูลค่าการจ่ายเงินชดเชยจะคิดจากอัตรา ร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือน โดยมีการกำหนดเพดานสูงสุดในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 14,000 บาท เพื่อความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการดูแลทุกภาคส่วนAlso readหาดฟรีดอม ภูเก็ต: สุชาติ ลงพื้นที่ทวงคืนผืนป่าและชายหาดตามข้อสั่งการนายกฯ
นอกจากนี้ กองทุนเงินทดแทน ยังกำหนดกรอบระยะเวลาของการจ่ายเงินชดเชยไว้อย่างเคร่งครัดว่า จะครอบคลุมเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่เริ่มรักษาอาการบาดเจ็บหรือป่วย หากเกินจากกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบอาชีพหรือลูกจ้างจะต้องพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมหรือเข้าสู่กระบวนการประเมินความพิการตามขั้นตอนมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม เพื่อวางแผนการดูแลระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์และกลไกการคุ้มครองรายได้
สิทธิประโยชน์ในลักษณะนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับแรงงานไทย โดยมุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนและลดแรงกดดันทางการเงินในช่วงเวลาที่ลูกจ้างไม่สามารถเข้าไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ปกติ เงินจำนวนนี้จึงทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันรายได้หลัก ทำให้ลูกจ้างมีเงินเพียงพอสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความขาดแคลนเงินทุนระหว่างพักฟื้น
สำนักงานประกันสังคม ได้ย้ำเตือนว่าระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจ่ายเงินชดเชยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนให้ลูกจ้างได้พักฟื้นอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกกดดันจากเรื่องรายได้ เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศ
ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิและเอกสารที่ต้องเตรียม
กองทุนเงินทดแทน ขอแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพและลูกจ้างทุกคน หมั่นตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่บ่อยๆ เพื่อความมั่นใจว่าสิทธิของตัวเองยังไม่หมดอายุหรือมีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย โดยควรศึกษาหลักเกณฑ์การรับค่าทดแทนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนเริ่มกระบวนการยื่นคำขอ เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติเงินชดเชย
เอกสารประกอบการยื่นคำขอมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาสิทธิ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ใบรับรองแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าห้ามปฏิบัติงานเป็นเวลาเท่าไหร่ ผลการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลที่โรงพยาบาลสังกัดประกันสังคม หรือใบส่งตัวจากนายจ้าง ซึ่งความครบถ้วนของเอกสารเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดความเร็วในการเข้าถึงสิทธิความคุ้มครองเงินทดแทนตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบและความหวังต่อการคุ้มครองแรงงาน
การจ่ายเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้างสูงสุด 14,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับแรงงานกว่าหลายล้านคนทั่วประเทศ ที่อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือโรคภัยที่อาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบนี้จึงไม่ใช่เพียงเงินช่วยเหลือชั่วคราว แต่เป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับทุกวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้
ในอนาคต กองทุนเงินทดแทนยังคงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การเข้าใจและใช้สิทธิอย่างถูกต้องจะช่วยให้แรงงานไทยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดภัยจากการสูญเสียรายได้โดยไม่สมเหตุสมผล
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