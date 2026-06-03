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กองทัพเรือปล่อยเต่าทะเล 49 ตัว เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี

สิ่งแวดล้อม News

กองทัพเรือปล่อยเต่าทะเล 49 ตัว เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี
ปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติกองทัพเรือ
📆6/3/2026 4:13 AM
📰thaipost
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กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล 49 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี โดยมีพลเรือตรีเอตม์ ยุวนางกูร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร และนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ. รฝ.

) จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 49 ตัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 โดยมีพลเรือตรีเอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วยคุณอริสรา ยุวนางกูร ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ชมรมภริยา ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน เต่าทะเลที่นำมาปล่อยเป็นเต่าที่ได้รับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลหลายชนิด อาทิ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง โดยเต่าเหล่านี้ถูกปล่อยคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตามธรรมชาติและช่วยเพิ่มประชากรเต่าทะเลในระบบนิเวศ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่เข้าร่วม ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสง่างาม เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความสามัคคี สะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพลกองทัพเรือ ที่ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง การปล่อยเต่าทะเลครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือในการสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความยั่งยืนของท้องทะเลไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยสืบไ

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thaipost /  🏆 62. in TH

ปล่อยเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติ กองทัพเรือ อนุรักษ์ทะเล พระบรมราชินี

 

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