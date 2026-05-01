กองทุนประกันสังคมไทยเผชิญวิกฤตยั่งยืน ภายใน 25 ปีข้างหน้า อาจหมดเงินสะสม

รายงานจากนักวิจัยอาวุโสของทีดีอาร์ไอ เผยว่ากองทุนประกันสังคมอาจเผชิญปัญหาความยั่งยืนทางการเงิน ภายใน 25 ปีข้างหน้า โดยเงินสะสมอาจหมดลงในช่วงปี 2593–2601 หากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบอย่างทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน 35 ปีในปัจจุบัน
วันแรงงานแห่งชาติในปีนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงวันแห่งการยกย่องคุณค่าของแรงงานเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความไม่แน่นอนที่กำลังก่อตัวขึ้นเงียบ ๆ ในระบบหลักประกันสำคัญของคนทำงานไทยอย่าง กองทุนประกันสังคม ซึ่งมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันด้านความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว นายชาคร เลิศนิทัศน์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า มีความเป็นไปได้ว่าในอีกเพียง 12 ปีข้างหน้า เงินสะสมของ กองทุนประกันสังคม จะเริ่มลดลง และอาจหมดลงในช่วงปี 2593–2601 หรือเร็วสุดภายในอีก 25 ปีจากนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะหากไม่มี การปฏิรูป โครงสร้างระบบประกันสังคม คนทำงานที่อายุ 35 ปีลงมาในวันนี้ อาจเผชิญความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอย่างที่คาดหวังไว้ สมมติฐานดังกล่าว เกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลองบัญชีประชากรรุ่นต่อรุ่น (GA) ซึ่งหลักคิดของแบบจำลองนี้ พยายามตอบคำถามในสองมิติที่สำคัญคือ ความเป็นธรรมระหว่างรุ่น ที่ผู้ประกันตนในแต่ละปีได้จ่ายสมทบ และความยั่งยืนทางการคลัง เพราะเมื่อจำนวนผู้รับ บำนาญ เพิ่มเร็วกว่าจำนวนแรงงานที่จ่ายสมทบ รายจ่าย บำนาญ โตเร็วกว่ารายรับจากเบี้ย จนทำให้กองทุนขาดดุล การปฏิรูป เพื่อไม่ให้ปัญหา เงินไม่พอจ่าย บำนาญ กลายเป็นวิกฤตที่แก้ไขได้ยากในอนาคตนี้ จะต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ทั้งระบบ รวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ จากการศึกษาด้วยแบบจำลอง GA พบว่า ภายใต้สมมติฐานเชิงโครงสร้างในปัจจุบัน กองทุนประกันสังคม อาจเริ่มมีดุลเงินสดติดลบในช่วงราวปี 2580 และเงินสะสมมีแนวโน้มลดลงจนหมดในช่วงปี 2593–2601 หรือภายในอีกประมาณ 25–30 ปีข้างหน้า ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการคาดการณ์เชิงเทคนิค หากแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่สมดุลที่กำลังก่อตัวในระบบ ในอีกด้านหนึ่ง ฝั่งรายรับกลับเติบโตจำกัด อัตราเงินสมทบยังคงอยู่ในระดับเดิม และแม้ค่าจ้างจะปรับเพิ่มตามเงินเฟ้อ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายจ่ายที่ขยายตัวเร็วกว่า ผลลัพธ์คือ กองทุนต้องเริ่มนำเงินสะสมมาใช้ และหากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง โอกาสที่เงินกองทุนจะลดลงจนถึงจุดวิกฤตย่อมมีความเป็นไปได้สูง สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่ในระดับระบบเท่านั้น แต่กำลังเชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตของแรงงานรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องเผชิญความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หลังเกษียณในรูปแบบที่คาดหวังไว้ หากไม่มี การปฏิรูป อย่างทันท่วงที แม้จะมีการทดลองปรับสมมติฐานบางประการ เช่น การเพิ่มอัตราเงินสมทบ หรือการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ผลลัพธ์จากแบบจำลองสะท้อนชัดว่า มาตรการเหล่านี้สามารถ ยืดเวลา ได้เพียงบางส่วน แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริง นั่นทำให้คำถามสำคัญไม่ใช่ว่า กองทุนจะหมดเมื่อไร แต่คือ จะเริ่มปฏิรูปเมื่อไร ในขณะที่ยังมีเวลาและทรัพยากรเพียงพอ แนวทาง การปฏิรูป จึงจำเป็นต้องมองอย่างเป็นระบบและมีลำดับขั้น เริ่มจากการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของกองทุน เพื่อให้ผู้ประกันตนเห็นว่าทรัพยากรที่ตนมีส่วนร่วมถูกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ จากนั้นจึงค่อยปรับ พารามิเตอร์ สำคัญ เช่น อัตราสมทบ สูตรคำนวณ บำนาญ หรืออายุเกษียณ เพื่อรักษาเสถียรภาพในระยะกลาง โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างรุ่น ในระยะยาว การปฏิรูป อาจต้องไปไกลกว่านั้น ด้วยการทบทวนโครงสร้างระบบ บำนาญ ทั้งระบบให้สอดคล้องกับแนวคิด หลายเสาหลัก ที่กระจายความเสี่ยงระหว่างภาครัฐ การออมภาคบังคับ และการออมสมัครใจ เพื่อสร้างความยั่งยืนในบริบท เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
