กองทัพบกเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล 'บอย โกสิยพงษ์' 10 ธ.ค. นี้
กองทัพบก ร่วมกับ มูลนิธิสวัสดิการทหารบก จัดคอนเสิร์ตการกุศลของ 'บอย โกสิยพงษ์' วันที่ 10 ธันวาคม เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกำลังพล ครอบครัว และผู้พิการทางทหาร พร้อมลดหย่อนภาษี
กองทัพบก โดย มูลนิธิสวัสดิการทหารบก เตรียมจัดกิจกรรมระดมทุนผ่าน คอนเสิร์ตการกุศล ของ คุณ บอย โกสิยพงษ์ และศิลปินรับเชิญจำนวนมาก กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม นี้ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้แก่กำลังพลและครอบครัว
รายละเอียดบัตรราคาและสิทธิ์ลดหย่อน
บัตรชมคอนเสิร์ตแต่ละระดับราคา มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 1,900 บาท ไปจนถึง 12,000 บาท โดยระบุราคาชัดเจนที่ 1,900 บาท 2,900 บาท 3,900 บาท 5,000 บาท 5,500 บาท 7,000 บาท 8,000 บาท และ 12,000 บาท ต่อหนึ่งใบAlso readเจเศรษฐ์ สั่งเร่งสร้างหลุมหลบภัยมาตรฐาน 10 จุด หวั่นสู้รบเมียนมารุนแรง
ผู้ซื้อบัตรทุกคนมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ของราคาบัตร หากท่านยินยอมให้แจ้งข้อมูลไปยัง กรมสรรพากร เพื่อขอรับสิทธิ์ e-donation ในการยื่นภาษีประจำปี
เป้าหมายเพื่อสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว
รายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่มูลนิธิสวัสดิการทหารบก โดยนำไปใช้ช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวในด้านการต่างๆ อย่างครอบคลุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่กำลังพลที่พิการและทุพพลภาพ รวมถึงครอบครัวของผู้เสียสละชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บทเรียนจากเหตุการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา
ก่อนหน้านี้ในสมัยที่เกิดสถานการณ์สู้รบระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสนับสนุนกองทัพและกำลังพลด้วยอุปกรณ์สำคัญหลายอย่าง
อุปกรณ์เหล่านั้นรวมถึงโดรนและตาข่ายดักจับโดรนของฝ่ายตรงข้าม ตลอดจนอาหารการกินต่างๆ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพโดยตรง
ความเสียสละที่กองทัพต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง
แม้สถานการณ์ความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงและประเทศไทยได้ดินแดนกลับคืนมาหลายตารางกิโลเมตร แต่กองทัพไม่อาจลืมความเสียสละของกำลังพลได้
หลายท่านยังคงต้องรักษาอาการบาดเจ็บ และหลายท่านพิการทุพพลภาพ ซึ่งกองทัพบกยังคงดูแลกำลังพลเหล่านี้รวมถึงภรรยาและบุตรธิดาอย่างต่อเนื่อง
อนาคตกองทุนและขั้นตอนการซื้อบัตร
กองทัพบกดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้มูลนิธิสวัสดิการทหารบก ซึ่งปัจจุบันมีการหารายได้เข้าสู่กองทุนผ่านหลายช่องทาง โดยหนึ่งในช่องทางหลักคือการจัดคอนเสิร์ตการกุศล
คุณบอย โกสิยพงษ์ ได้แสดงความเต็มใจเอื้อเฟื้อต่อกองทัพและกำลังพลเสมอมา ผู้มีจิตศรัทธาสามารถซื้อบัตรร่วมสนับสนุนและเข้าชมการแสดงศิลปินรับเชิญอื่นๆ ได้ตามกำหนดการ
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