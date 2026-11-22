กองทัพภาคที่ 1 ซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีทรงเครื่องใหญ่ สมเด็จพระพันปีหลวง
กองทัพภาคที่ 1 จัดซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3 มีนายกรัฐมนตรีร่วมสังเกตการณ์ การฝึกเน้นความแม่นยำของจังหวะก้าวและเพลงประกอบ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 กองทัพภาคที่ 1 ได้ดำเนินการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นการซักซ้อมในพื้นที่จริง ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเข้าสู่พิธีการจริงอย่างเป็นทางการ
การฝึกซ้อมครั้งนี้มี พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาฉก.ทม.รอ.904 ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผสม นำกำลังพลจาก 4 เหล่าทัพเข้ามาร่วมฝึกในแนวปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในความสำเร็จและสมพระเกียรติสูงสุดของงานพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้Also readชาบี อลอนโซ่ ยอมรับสภาพจิตใจทีมเชลซี หลังพ่ายลีดส์ 1-4
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อให้การเคลื่อนขบวนในแต่ละขั้นตอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้ผู้ร่วมฝึกซ้อมการเดินริ้ว รวมถึงกำลังพลคนหามและคนฉุดชัก เกิดความแม่นยำในจังหวะก้าวเดิน
การเดินริ้วขบวนจะสอดคล้องกับจังหวะเพลงประกอบการก้าวเดินของกำลังพลอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เช่น เพลงพญาโศก เพลงสรรเสริญพระนารายณ์ เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสง เพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชวัลลภ และเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชธงไชยเฉลิมพล ไปจนถึงเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ตามลำดับพิธีการที่กำหนดไว้
การฝึกซ้อมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.30 น. และดำเนินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดเมื่อเวลา 19.30 น. โดยครอบคลุมการฝึกริ้วขบวนที่ 1 ในการอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาศสามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ไปยังบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์
ริ้วขบวนที่ 1 ใช้เส้นทางผ่านถนนมหาราชและถนนท้ายวัง มีระยะทางรวม 817 เมตร และใช้กำลังพลในการอัญเชิญจำนวน 956 นาย เพื่อเตรียมพร้อมส่งต่อเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนถัดไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามโบราณราชประเพณี
ต่อจากนั้นเป็นริ้วขบวนที่ 2 ซึ่งมีการอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถ จากบริเวณพลับพลายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เข้าสู่พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ริ้วขบวนที่ 2 ถือเป็นริ้วขบวนใหญ่ที่ใช้เส้นทางผ่านถนนสนามไชยและถนนราชดำเนินใน มีระยะทาง 1,016 เมตร และใช้กำลังพลจำนวนมากถึง 2,746 นาย ในการช่วยกันฉุดชักและรักษาความสงบเรียบร้อยของขบวนอัญเชิญ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการฝึกริ้วขบวนที่ 3 ซึ่งเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศโดยราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระเมรุมาศจำนวน 3 รอบ โดยมีระยะทางรวม 1,027 เมตร และใช้กำลังพล 746 นาที ในการปฏิบัติหน้าที่
ในระหว่างที่ริ้วขบวนเคลื่อนที่ ทหารจาก ป.1 พัน.1 รอ. จะทำการยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติโดยยิงปืนละ 1 นัด ตลอดระยะเวลาการเคลื่อนขบวน จนกระทั่งพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน ณ พระเมรุมาศ และเจ้าพนักงานดำเนินการปิดพระฉากเรียบร้อยแล้ว
การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในแต่ละขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม สมบูรณ์ และยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่มาร่วมชมความอลังการของริ้วขบวนตลอดเส้นทางที่เคลื่อนผ่าน
กองทัพภาคที่ 1 ได้กำหนดให้มีการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เสมือนจริงตามลำดับพิธี ครั้งแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2569 อีกด้วย
การฝึกซ้อมในครั้งต่อไปจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ส่วนราชการในพระองค์ หน่วยงานฝ่ายพลเรือน สถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม มูลนิธิ และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยฝึกซ้อม
ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละริ้วขบวนดำเนินการอย่างถูกต้อง พร้อมเพรียง สง่างาม และสมพระเกียรติสูงสุด ตามโบราณราชประเพณีอันสูงสุดของชาติ
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