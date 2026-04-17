กองทัพบกแจงกรณี สส. ตั้งคำถามการลงพื้นที่ จชต. ยัน ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ล่วงหน้าแล้ว

โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณี สส. แสดงความเห็นสงสัยว่าเหตุใด ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ไม่ปรากฏชื่อร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระบุว่าได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้ว 1 วัน เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาจากหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงพื้นที่พร้อมคณะนายกรัฐมนตรีนั้น ได้มอบหมายให้ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมย้ำกองทัพบกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือใช้ข้อมูลจากแหล่งทางการ
กองทัพบก ชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( สส. ) เกี่ยวกับการลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ของผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ.ทบ. ) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษา ความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) โดย พลตรี วินธัย สุวารี โฆษก กองทัพบก ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า การที่ สส. ท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้น เกิดจากข้อมูลที่ได้รับมานั้นยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นข้อเท็จจริง
โฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวานนี้ (16 เมษายน 2569) ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตนเองแล้ว เพื่อพบปะกำลังพล รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การลงพื้นที่ของผู้บัญชาการทหารบกนี้มีขึ้นล่วงหน้าก่อนการลงพื้นที่ของคณะนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรถึง 1 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของผู้บัญชาการทหารบก
สำหรับภารกิจการลงพื้นที่ร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งวิสัย เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้แทนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับมอบนโยบายเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของภารกิจและสถานการณ์
พลตรี วินธัย สุวารี ได้กล่าวย้ำว่า การให้ข้อมูลของ สส. ดังกล่าว ขาดความครบถ้วนและไม่สะท้อนข้อเท็จจริง เนื่องจาก สส. ผู้ให้ข้อมูลมิได้อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยตรง จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ กองทัพบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่สำคัญอื่นๆ เกือบทุกสัปดาห์ โดยมีการสลับสับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ์ความจำเป็น และบางช่วงเวลาอาจมีการลงพื้นที่มากกว่าหนึ่งจุด เพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
โฆษกกองทัพบกได้กล่าวเน้นย้ำในตอนท้ายว่า กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ใช้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เป็นทางการเป็นหลัก และขอให้ระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลที่อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรืออาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของสาธารณชนโดยรวมได้ การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาช
กองทัพบก ผบ.ทบ. จังหวัดชายแดนภาคใต้ สส. ความมั่นคง