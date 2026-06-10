Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

กองทัพบกชี้แจงการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสู้รบ (พ.ส.ร.)

ข่าวทหาร News

กองทัพบกชี้แจงการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสู้รบ (พ.ส.ร.)
กองทัพบกเงินเพิ่มพิเศษสู้รบพ.ส.ร.
📆6/10/2026 3:59 AM
📰INNNEWS
132 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 94% · Publisher: 63%

กองทัพบกยืนยันว่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขั้นต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการตามระเบียบราชการอย่างเป็นธรรม พร้อมเร่งประชุมทำความเข้าใจหน่วยต้นสังกัดตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์

ทบ. ชี้แจงการพิจารณา เงินเพิ่มพิเศษสู้รบ (พ. ส. ร.

) กองทัพบกยืนยันว่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขั้นต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการตามระเบียบราชการอย่างเป็นธรรม พร้อมเร่งประชุมทำความเข้าใจหน่วยต้นสังกัดตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้สื่อข่าวได้กล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ. ส.

ร.

) ของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา โดยระบุว่ามีการใช้ระบบ AI ประเมินผลงาน และให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าแต่ปลอดภัย จนเกิดความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วนในหมู่กำลังพลนั้น พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้รับทราบความห่วงใยดังกล่าว และขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยยืนยันว่า เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ หรือ พ.

ส. ร.

นั้น ถือเป็นบำเหน็จ ความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้แก่กำลังพลที่มีพฤติกการณ์การสู้รบ หรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ ซึ่งการพิจารณาทั้งหมดมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน สำหรับประเด็นที่มีการระบุถึงการใช้ระบบ AI นั้น โฆษกกองทัพบกชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมกำลังพลทหารบกอยู่ในระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า โดยในลำดับแรกให้ความเร่งด่วน ในส่วนของกำลังที่ได้รับบาดเจ็บก่อน หลังจากนั้นจะมีการรวบรวมข้อมูลกำลังพลในส่วนที่สู้รบแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บในลำดับต่อไป ทั้งนี้ กรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและเหตุการณ์เท่านั้น ไม่ใช่การปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจทดแทนมนุษย์แต่อย่างใด โดยระบบดังกล่าวจะทำการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หน่วยเสนอมา ซึ่งไม่ได้ดูเพียงแค่ระดับการบาดเจ็บตามที่มีกระแสข่าว แต่ต้องพิจารณาประกอบกับหลักฐานสำคัญอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ รายงานเหตุการณ์ พร้อมแผนภาพสถานที่จำลองสถานการณ์ รวมถึงหลักฐานทางการแพทย์ที่ระบุอาการและระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ และที่สำคัญที่สุดคือ ผลการวิเคราะห์จากระบบและเอกสารทั้งหมดจะต้องถูกนำเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการระดับกองทัพบกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อระบุจำนวนขั้นบำเหน็จที่กำลังพลจะได้รับอย่างเป็นธรรม ตรงตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เน้นย้ำให้ความสำคัญกับทหารร่วมรบทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตาม อย่างไรก็ดี โฆษกกองทัพบกได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจมีสาเหตุมาจากหน่วยต้นสังกัดยังไม่เข้าใจกระบวนการพิจารณา พ.

ส. ร.

ภายใต้เงื่อนไขของทางราชการอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ทางกรมกำลังพลทหารบก ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวม เตรียมที่จะเชิญผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้มั่นใจว่ากำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ จะได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ตามระเบียบของทางราชกา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

กองทัพบก เงินเพิ่มพิเศษสู้รบ พ.ส.ร. ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ การวิเคราะห์พฤติกรรมและเหตุการณ์ การประเมินผลงาน การให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การชี้แจงข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-10 06:59:24