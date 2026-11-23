กองทัพอากาศ เปิดลงทะเบียนวันเด็ก 2570 พร้อมฉลอง 90 ปี บิน 6 ดอนเมือง
กองทัพอากาศไทยประกาศเปิดลงทะเบียนงานวันเด็กแห่งชาติปี 2570 พร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี ของกองทัพอากาศไทย ณ กองบิน 6 ดอนเมือง กิจกรรมเด่นมีทั้งการแสดงการบินของเครื่องบินรบและการจัดนิทรรศการต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน
กองทัพอากาศไทย ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2570 แล้วตั้งแต่วันนี้โดยมีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2570 ณ สนามบิน กองบิน 6 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ไฮไลต์สำคัญงานวันเด็กและครบรอบ 90 ปี
ในปีนี้การเฉลิมฉลองของกองทัพอากาศไทยมีขนาดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับวาระพิเศษที่สำคัญ นั่นคือ งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี ของกองทัพอากาศไทย การผสมผสานระหว่างงานวันเด็กแห่งชาติปี 2570 กับงานครบรอบ 90 ปี ทำให้ปีนี้ได้รับคำว่าเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่และมีการเตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหาและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบรับกับความคาดหวังของประชาชนAlso read“แม่น้อย โพธิ์งาม” พกรูปถ่ายสามีผู้ล่วงลับ ร่วมยินดีลูกสาว “หญิง รฐา” คว้าปริญญาโทสำเร็จ
ไฮไลต์หลักที่ถือเป็นจุดดึงดูดใจที่สุดสำหรับเด็กๆ และครอบครัวคือการแสดงการบินของเครื่องบินรบชั้นสูงหลายชนิดที่ทางกองทัพอากาศจัดเตรียมไว้อย่างอลังการ โดยในปีนี้จะมีเครื่องบินรบรุ่นหลักอย่าง F-16 และเครื่องบินรบ Gripen เข้ามาเกี่ยวข้องในการแสดงทักษะการบินที่แม่นยำและสะกดสายตาผู้ชมบนท้องฟ้าเหนือพื้นที่กองบิน 6
กระบวนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่มีแผนจะพาลูกหลานไปร่วมงานวันเด็กประจำปี 2570 ที่กองบิน 6 ดอนเมืองนั้น ทางกองทัพอากาศได้กำหนดช่องทางในการเข้าร่วมงานไว้ชัดเจน โดยเปิดให้ทำการกดลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลคือแอปพลิเคชัน RTAF Smart
กระบวนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน RTAF Smart นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและจองสิทธิ์การเข้าชมได้สะดวกมากขึ้น โดยการจัดงานในปีนี้เปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู任何东西แต่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเป็นการจัดการจำนวนผู้เข้าชมให้เป็นระบบและปลอดภัยมากที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน
รายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการเบื้องต้น
นอกเหนือจากการแสดงการบินอันตระการตาแล้ว ภายในงานยังมีการจัดเตรียมกิจกรรมอื่นๆ และนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบินและการป้องกันประเทศให้เด็กๆ ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้และสัมผัสกับบรรยากาศภายในกองบิน 6 อย่างใกล้ชิด ทางกองทัพอากาศได้เตรียมกำหนดการเบื้องต้นและช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไว้พร้อมแล้วเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
การเตรียมงานในปีนี้มีการวางระบบการจัดการผู้เข้าชมอย่างเข้มงวดเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงาน ทางกองทัพอากาศจึงเน้นย้ำให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นและแนะนำให้ศึกษาข้อมูลการเดินทางล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในชั่วโมงเร่งด่วน
เส้นทางคมนาคมและจุดจอดรถกองบิน 6
เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถเดินทางไปยังกองบิน 6 ดอนเมืองได้อย่างราบรื่น ทางกองทัพอากาศได้รวบรวมข้อมูลการเดินทางที่สำคัญไว้อย่างละเอียด ทั้งสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัว สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวสามารถตรวจสอบจุดจอดรถที่ได้รับการจัดสรรไว้ภายในพื้นที่กองบิน 6 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดทิ้งรถและเดินชมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
ในส่วนของการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ผู้จัดงานได้ระบุเส้นทางการเดินทางที่สะดวกที่สุดเพื่อเข้าถึงพื้นที่กองบิน 6 ดอนเมือง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบสนามบินดอนเมืองได้เป็นอย่างดี การเตรียมข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2570 อย่างแท้จริง
สรุปแนวทางการเข้าร่วมงานปี 2570
สรุปแล้วงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2570 และงานครบรอบ 90 ปี ของกองทัพอากาศไทย จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของปีที่จะสร้างสีสันและความสุขให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศด้วยการผสมผสานความบันเทิงด้วยเทคโนโลยีการบินขั้นสูงและความรู้ทางประวัติศาสตร์ทางอากาศ การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน RTAF Smart จึงเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดที่ผู้ปกครองควรดำเนินการโดยทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2570
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