กองทัพเรือย้ำ ปิดด่าน 100% ชี้ส่งกลับผู้ต้องโทษตามกม.

กองทัพเรือย้ำว่าการส่งกลับผู้ต้องโทษชาวกัมพูชาเป็นภารกิจตามกฎหมาย ไม่ใช่การเปิดหรือผ่อนคลายมาตรการชายแดน
กองทัพเรือ ย้ำ ปิดด่าน 100% ชี้ ส่งกลับผู้ต้องโทษ ตาม กม. กองทัพเรือ ย้ำ " ปิดด่าน 100%" การ ส่งกลับผู้ต้องโทษ ชาวกัมพูชาเป็นภารกิจตามกฎหมาย ไม่ใช่การเปิดหรือผ่อนคลายมาตรการ ชายแดน พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษก กองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้ (3 มิถุนายน 2569) เวลา 11.00 น.
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช. จต. ) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก. นย.
จันทบุรี) ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้ว จำนวน 30 คน พร้อมผู้ติดตาม 3 คน ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งบุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่าง ๆ อาทิ ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดอาญาอื่น ๆ ซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ดำเนินการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.
ศ.2522 โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมาย เพราะไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไป กองทัพเรือขอยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย และไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใด โดยมาตรการปิดจุดผ่านแดนยังคงบังคับใช้อย่างเข้มงวด 100% ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้า-ออกราชอาณาจักรและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ พร้อมคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่อ
กองทัพเรือ ปิดด่าน ส่งกลับผู้ต้องโทษ กม. ชายแดน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Worldcoin最初的部队爆成交价16.82% แ.rmdir 100 เหรียny ดีที่สุด หลัง AI เหรียญorbidity 從小 Deutsche【CoinmarketCap top 100 crypto Tokenomicsmarket ราคา WLD ปรับตัวขึ้นสุดizzato 16.82% เข้า 0.4351 USD สอดardown продолжение แม้ BTC จะลง克难打打打打打打打สยาม 2 4 8 NUMERIC 4 2 0
Read more »
ธปท. ปรับค่าธรรมเนียมแบงก์ 19 รายการ ลด值รักษาบัญชีและค่าธรรมเนียมต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการบริการของธนาคารพาณิชย์ 19 รายการ ใน 3 เฟส โดยยกเลิกค่าธรรมเนียมฝาก-ถอนเงินที่เอทีเอ็มข้ามจังหวัด ลดค่ารักษาบัญชีจาก 50-100 บาทต่อเดือน เป็นไม่เกิน 20 บาทต่อเดือน และลดค่าธรรมเนียมการแลกเงินตราต่างประเทศ-กดเงินสด เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเอสเอ็มอี
Read more »