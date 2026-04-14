กองทุน Unhedged: โอกาสทองหรือกับดักในช่วงเงินบาทอ่อนค่า?

เจาะลึกกองทุน Unhedged ทำกำไรได้อย่างไรในช่วงเงินบาทอ่อนค่า พร้อมข้อควรระวังและวิธีพิจารณาการลงทุน
เมื่อเราเปิดดูข่าวเศรษฐกิจแล้วเห็นพาดหัวว่า “ เงินบาทอ่อนค่า ” ความรู้สึกแรกของหลายคนคงหนีไม่พ้นความกังวล เพราะนั่นหมายความว่าต้นทุนการใช้ชีวิตของเราอาจสูงขึ้น ของนำเข้าแพงขึ้น น้ำมันแพงขึ้น หรือถ้าใครวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องใช้เงินบาทแลกได้เงินต่างประเทศน้อยลง แต่ในโลกของการลงทุน เหรียญมักมีสองด้านเสมอ สิ่งที่ดูเหมือน “วิกฤติ” อาจกลายเป็น “โอกาสทอง” สำหรับนักลงทุนที่เข้าใจกลไกของสิ่งที่เรียกว่า กองทุนต่างประเทศแบบ Unhedged Thairath Money พาไปเจาะลึกทีละขั้นตอน ว่ากองทุนนี้คืออะไร ทำไมถึงทำกำไรได้แม้ในวันที่หุ้นไม่ขยับ และเราจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้อย่างไร
เวลาเราไปซื้อกองทุนรวมที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ (Foreign Investment Fund - FIF) ผลกำไรหรือขาดทุน มักจะมาจาก 2 ส่วนประกอบกันเสมอ คือ กำไรหรือขาดทุนจากราคาหุ้นที่กองทุนนั้นถืออยู่ และกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือเยน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากองทุนไปลงทุนในหุ้นอเมริกา กำไรหรือขาดทุนก็มาจาก 2 ส่วน คือ การขึ้นลงของราคาหุ้นในตลาดหุ้นอเมริกา และการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และเพื่อจัดการกับความวุ่นวายเรื่องค่าเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จึงสร้างทางเลือกในการจัดการค่าเงินมาให้เรา 2 แบบหลักๆ เรียกว่า Hedged และ Unhedged นั่นเอง
ลองจินตนาการว่า ถ้าเอาเงิน 3,000 บาท ไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ (สมมติอัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท=1 ดอลลาร์สหรัฐ) เราก็จะได้เงินมา 100 ดอลลาร์ เพื่อเอาไปซื้อหุ้นอเมริกา 1 หุ้น ผ่านไป 1 ปี หุ้นตัวนั้นราคา ไม่ได้ขยับไปไหนเลย ยังคงอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐเท่าเดิม แต่จุดเปลี่ยนคือ เงินบาทอ่อนค่าลงเป็น 35 บาทต่อดอลลาร์ ถ้าเราลงทุนในกองทุนแบบ Hedged หรือกองทุนที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คอนเซ็ปต์ของกองทุนประเภทนี้ คือ 'หุ้นขึ้นเท่าไหร่ ฉันขอแค่นั้น ไม่เอาเรื่องค่าเงินมาเกี่ยว' ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น คือกองทุนได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าเพื่อ 'ล็อก' อัตราแลกเปลี่ยนไว้ให้แล้วที่ประมาณ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เมื่อเราขายหุ้น 100 ดอลลาร์สหรัฐ ก็จะได้เงินคืนกลับมา 3,000 บาทเท่าเดิม (ผลตอบแทน 0% เพราะราคาหุ้นไม่ไปไหน) กองทุนแบบนี้จึงนิ่งและคาดเดาง่าย
ทีนี้ ถ้าเราไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน หรือปล่อยค่าเงินไหลไปตามธรรมชาติ ได้กำไรจากหุ้นแล้ว ขอพ่วงกำไรค่าเงินด้วย เมื่อเราขายหุ้น 100 ดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะนำเงินนั้นมาแลกกลับเป็นเงินบาทในเรทปัจจุบัน คือ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ผลลัพธ์ก็คือเราจะได้เงินคืนกลับมา 3,500 บาท เท่ากับว่าได้กำไรฟรีๆ 500 บาท (ประมาณ 16%) ทั้งๆ ที่ราคาหุ้นไม่ได้ขึ้นเลยสักนิดเดียว นี่แหละคือเสน่ห์ของกองทุน Unhedged ในช่วงเงินบาทอ่อน
อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะคิดว่า 'ถ้างั้นก็ซื้อแต่ Unhedged ไปเลยสิ' ต้องขอเบรกไว้ก่อน เพราะในโลกการเงิน ทิศทางค่าเงินคือสิ่งที่คาดเดายากที่สุด ซึ่งถ้าสถานการณ์พลิกกลับ เงินบาทกลับมาแข็งค่า (เช่น จาก 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งขึ้นเป็น 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) กองทุน Unhedged จะทำให้กำไรจากค่าเงินที่เคยได้ จะหายวับไปกับตา ถ้าราคาหุ้นในพอร์ตตกลงด้วย ก็อาจทำให้เรา 'ขาดทุนสองเด้ง' ทั้งขาดทุนหุ้น ทั้งขาดทุนค่าเงิน หรือต่อให้ราคาหุ้นที่ซื้อพุ่งขึ้นไป 10% แต่ถ้าเงินบาทดันแข็งค่าขึ้น 10% เหมือนกัน กำไรจากหุ้นก็จะถูกหักล้างจนเหลือ 0% ทันที เมื่อแปลงกลับเป็นเงินบาท
