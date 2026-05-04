กองทุน ThaiESG ผลตอบแทนสูง ทะลุ 38% ใน 1 ปี ที่คุณไม่ควรพลาด

กองทุน ThaiESG ที่มีนโยบายจ่ายปันผลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาทำผลงานได้ดี บางกองทุนพุ่งทะยานให้ผลตอบแทนทะลุ 38% เลยทีเดียว ให้ทั้งสิทธิลดหย่อนภาษีและมีเงินปันผลเป็นกระแสเงินสดระหว่างทาง ยิ่งตอบโจทย์คนอยากออมเงินระยะยาว
เดินทางมาถึงเดือนที่ 5 ของปี 2569 หลายคนอาจยังชะล่าใจเรื่องการวางแผนภาษี และคิดว่าจะหาซื้อกองทุน ลดหย่อนภาษี ช่วงปลายปีก็ได้ แต่การทยอยลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (DCA) หรือเริ่มศึกษาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้ไม่ต้องแบกรับภาระเงินก้อนใหญ่ในเดือนธันวาคม แถมยังมีโอกาสคว้า ผลตอบแทน ที่ดีกว่าในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงอีกด้วย โดยเฉพาะกองทุนที่ให้ทั้งสิทธิ ลดหย่อนภาษี และมี เงินปันผล เป็นกระแสเงินสดระหว่างทาง ยิ่งตอบโจทย์คนอยากออมเงินระยะยาว จากข้อมูลล่าสุดพบว่ากองทุน ThaiESG ที่มีนโยบายจ่ายปันผลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาทำผลงานได้ดี บางกองทุนพุ่งทะยานให้ ผลตอบแทน ทะลุ 38% เลยทีเดียว กองทุน ThaiESG คือกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนของไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้เกิด การลงทุน ในธุรกิจที่รับผิดชอบต่อโลกและสังคมไปพร้อมกับการสร้าง ผลตอบแทน ที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับนักลงทุน สำหรับเงื่อนไขกองทุน ThaiESG ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่น่าสนใจมาก โดยสามารถนำยอดซื้อไป ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดถึง 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท สิทธินี้แยกต่างหาก ไม่รวมกับโควตากองทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ อย่าง RMF หรือ SSF ที่สำคัญคือ กำหนดระยะเวลาถือครองเพียง 5 ปีเท่านั้น และสำหรับคนที่มีเป้าหมายอยากได้กระแสเงินสดกลับมาใช้จ่ายระหว่างทาง การเลือกชนิดกองทุนที่ระบุว่า จ่าย เงินปันผล ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ เพราะเมื่อกองทุนบริหารแล้วมีกำไร ก็จะมีโอกาสจ่ายเงินออกมาให้เราชื่นใจนั่นเอง แต่ต้องโน้ตไว้นิดนึงว่า เงินปันผล ที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% (หรือเราจะเลือกนำไปรวมคำนวณภาษีปลายปีเพื่อขอคืนทีหลังก็ได้หากฐานภาษีเราต่ำกว่า) อันดับ 1 กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ TDSThaiESG-D ผลตอบแทน ที่น่าสนใจมาก โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาทำผลงานได้ดี พุ่งทะยานให้ ผลตอบแทน ทะลุ 38% เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีกองทุนอื่น ๆ ที่มี ผลตอบแทน สูงเช่นกัน เช่น กองทุนเปิด บลจ.
บลูพอยท์ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ BLPTThaiESG-D ที่ให้ผลตอบแทนราว 35% และกองทุนเปิด บลจ. บีทีเอส หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ BTSThaiESG-D ที่ให้ผลตอบแทนราว 32% เลยทีเดียว สำหรับคนที่สนใจจะลงทุนในกองทุน ThaiESG ควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์กองทุนให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนและผลตอบแทนที่แตกต่างกั
