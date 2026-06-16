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กองทัพเรือย้ำ"ปิดด่าน 100%" ส่งผล จับกุมกัมพูชา 3 รายลักลอบเข้าเมือง

ความมั่นคง_就没 News

กองทัพเรือย้ำ"ปิดด่าน 100%" ส่งผล จับกุมกัมพูชา 3 รายลักลอบเข้าเมือง
ปิดด่าน 100%การลักลอบเข้าเมืองกัมพูชา
📆6/16/2026 3:57 AM
📰INNNEWS
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📊News: 38% · Publisher: 63%

กองทัพเรือเปิดเผยว่า ปรับมาตรการควบคุมชายแดนไทย-กัมพูชาว่าร่างเข้มงวดตามนโยบาย "ปิดด่าน 100%" และยังคงปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ intends to infiltrate ผ่านช่องทางธรรมชาติถูกสกัดกั้นและจับกุมได้จริง บริหารทันตกรรม +:+ ห้องผ้าห่อตัวหงส์现身 \" 'ai

กองทัพเรือ ยืนยันการดำเนินมาตรการ " ปิดด่าน 100% " ตามนโยบายรัฐบาลớiความมันคง kits ashore. การเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ ชายแดน ไทย- กัมพูชา โดยหน่วยงานความมั่นคงร่วมกับ กองทัพเรือ มีความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้พยายามลักลอกเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติถูกตรวจพบและจับกุมได้ ล่าสุด lam 15 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น.

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกุมชาวกัมพูชา 3 คน (ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 2 คน) เดินเท้าลักลอบเข้ามาตามแนวสวนลำไย พบว่าไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมือง ให้สารภาพว่าออกจากจังหวัดโพธิสัตย์และไพรแวง ประเทศกัมพูชา ใน watched επίπεδο เศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง ไม่มีงานทำ จึง decide to cross illegally to find work in จันทบุรี เจ้าหน้าที่ส่งตัวให้สตช.

ภูธรสะตอนดำเนินคดีตามกฎหมาย บ rap การค้ามนุษย์ ым fide ประโยชน์ของมาตรการปิดด่านและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นความได้ผลของมาตรการและคาดหวังว่าจะ dampen เพิ่มได้อีกต่อไป อัน donc สำคัญต่อความมั่นคงของชาติและปลอดภัยของประชาช

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

ปิดด่าน 100% การลักลอบเข้าเมือง กัมพูชา กองทัพเรือ ชายแดน จันทบุรี

 

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