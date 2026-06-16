กองทัพเรือย้ำ"ปิดด่าน 100%" ส่งผล จับกุมกัมพูชา 3 รายลักลอบเข้าเมือง

กองทัพเรือเปิดเผยว่า ปรับมาตรการควบคุมชายแดนไทย-กัมพูชาว่าร่างเข้มงวดตามนโยบาย "ปิดด่าน 100%" และยังคงปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ intends to infiltrate ผ่านช่องทางธรรมชาติถูกสกัดกั้นและจับกุมได้จริง บริหารทันตกรรม +:+ ห้องผ้าห่อตัวหงส์现身 \" 'ai
กองทัพเรือ ยืนยันการดำเนินมาตรการ " ปิดด่าน 100% " ตามนโยบายรัฐบาลớiความมันคง kits ashore. การเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ ชายแดน ไทย- กัมพูชา โดยหน่วยงานความมั่นคงร่วมกับ กองทัพเรือ มีความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้พยายามลักลอกเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติถูกตรวจพบและจับกุมได้ ล่าสุด lam 15 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น.
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกุมชาวกัมพูชา 3 คน (ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 2 คน) เดินเท้าลักลอบเข้ามาตามแนวสวนลำไย พบว่าไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมือง ให้สารภาพว่าออกจากจังหวัดโพธิสัตย์และไพรแวง ประเทศกัมพูชา ใน watched επίπεδο เศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง ไม่มีงานทำ จึง decide to cross illegally to find work in จันทบุรี เจ้าหน้าที่ส่งตัวให้สตช.
ภูธรสะตอนดำเนินคดีตามกฎหมาย บ rap การค้ามนุษย์ ым fide ประโยชน์ของมาตรการปิดด่านและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นความได้ผลของมาตรการและคาดหวังว่าจะ dampen เพิ่มได้อีกต่อไป อัน donc สำคัญต่อความมั่นคงของชาติและปลอดภัยของประชาช
ปิดด่าน 100% การลักลอบเข้าเมือง กัมพูชา กองทัพเรือ ชายแดน จันทบุรี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ตลาดทองคำปรับลงหลังจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งตลาดทองคำปรับลงหลังจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของเฟด นอกจากนี้ ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 100 จุด และเงินเฟ้อที่ยังสูง ทำให้ตลาดมองว่าเฟดยังมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป
Read more »
เปิดฮอร์มุซ ผ่อนปรนคว่ำบาตร ไม่ผลิตนิวเคลียร์ สรุป ‘ข้อตกลงสันติภาพ’ สหรัฐฯ-อิหร่านสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์ ยุติความขัดแย้งกว่า 100 วันที่เริ่มต้นจากปฏิบัติการมหาพิโรธในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
Read more »
ไทย สมายล์ บัส ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ประกาศเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบทั้ง 124 เส้นทาง 100%บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) แถลงขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ลดค่าครองชีพ โดยประกาศเปิดให้สามารถชำระค่าโดย Schülerผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครบทั้ง 124 เส้นทางทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 100% รถทุกคันพร้อมให้สิทธิ 2 แহারลดราคาเพิ่มหากเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นำเสนอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือประชาชน
Read more »
‘นรเศรษฐ์’ เดินสายคุยพรรคการเมืองล่ารายชื่อ ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย‘นรเศรษฐ์’ เดินสายคุยพรรคการเมืองล่ารายชื่อ ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย หวังได้ชื่อครบ 140 คน ก่อนเสนอรัฐสภา สิ้นเดือน มิ.ย. แย้มโมเดลให้มีสภาการมีส่วนร่วม 200 คน มาจากประชาชนเลือก 100% กมธ.ยกร่างมาจากนักการเมืองเลือก
Read more »
อิหร่าน’ เจรจาสงบศึก ทิสโก้คาดราคาน้ำมันร่วงชั่วคราว ก่อนกลับสู่ 90-100 ดอลลาร์ จับตา! Stagflation ครึ่งปีหลังราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน หลังสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงคราม อย่างไรก็ตาม ทิสโก้มองว่า ราคาน้ำมันจะย่อตัว
Read more »
บริษัทของ Michael Saylor ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 1,587 BTCบริษัทของ Michael Saylor ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 1,587 BTC มูลค่าราว 100 ล้านดอลลาร์
Read more »