กองทุนคริปโต LINK ยื่น SEC ผ่านผู้ดูแลรายย่อยสุด คัดค้านคู่แข่งเปิดตลาด
กองทุนคริปโต LINK ยื่นเอกสาร S-1 ต่อ SEC เพื่อขอจดทะเบียนกองทุนโดยกำหนดผู้ดูแลสินทรัพย์ 3 ราย ได้แก่ Anchorage Digital Bank, BitGo Bank & Trust และ Coinbase Custody Trust Company
กองทุนคริปโตเชนลิงก์ได้ยื่นเอกสาร S-1 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ SEC เพื่อขอจดทะเบียนกองทุนโดยกำหนดผู้ดูแลสินทรัพย์ 3 ราย ได้แก่ Anchorage Digital Bank, BitGo Bank & Trust และ Coinbase Custody Trust Company การคัดเลือกผู้ดูแลสินทรัพย์หลายรายนี้แตกต่างจากกองทุนคริปโตรุ่นก่อนหน้าที่มักพึ่งพาผู้ดูแลเพียงรายเดียวเพียงรายเดียว
โครงสร้างผู้ดูแลสินทรัพย์หลายราย
เอกสารระบุให้ Anchorage Digital Bank, BitGo Bank & Trust และ Coinbase Custody Trust Company ทำหน้าที่ดูแลเหรียญ LINK ของกองทุน ซึ่งแตกต่างจากกองทุนคริปโตรุ่นก่อนที่มักพึ่งผู้ดูแลเพียงรายเดียว กองทุนจะไม่นำ LINK ไป Staking และผู้ถือหน่วยจะไม่ได้รับรางวัลจาก Staking ส่วนการสร้างและไถ่ถอนหน่วยกองทุนทำเป็นล็อตละ 25,000 หน่วย โดยผู้ร่วมตลาดที่ได้รับอนุญาตทำรายการเป็นเงินสดหรือเป็น LINK จริง ซึ่งรับเฉพาะ LINK แบบเนทีฟบนเครือข่ายAlso readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
กลไกการกำหนดราคาอ้างอิง
กองทุนจะใช้ Fidelity Chainlink Reference Rate ซึ่งคำนวณราคามัธยฐานถ่วงน้ำหนักตามปริมาณซื้อขายจากตลาดสปอตที่เข้าเกณฑ์ ทุก 15 วินาทีในกรอบเวลาเลื่อน 60 นาที ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบเอกสารโดยหน่วยงานกำกับดูแล ก่อนจะอนุมัติให้กองทุนเริ่มซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในตลาดหลักทรัพย์
สถานะการอนุมัติและการซื้อขาย
การยื่น S-1 ยังไม่ได้หมายความว่ากองทุนได้รับอนุมัติหรือเปิดซื้อขายแล้ว SEC ต้องตรวจสอบเอกสารและประกาศให้มีผลบังคับใช้ก่อน และ Nasdaq ต้องได้รับอนุมัติกฎ (19b-4) ก่อนจึงจะเริ่มซื้อขายได้ นอกจากนี้ สื่อบางแห่งเขียนชื่อย่อเป็น FLINK แต่ในร่างเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ระบุเป็น ) แต่เป็นการจดทะเบียนกองทุนแบบดั้งเดิมที่ซื้อ LINK จากตลาดรอง
สภาพคล่องของกองทุนคู่แข่งในตลาด
ปัจจุบันมีกองทุน Chainlink คู่แข่งเปิดซื้อขายแล้ว ได้แก่ Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) ซึ่งเปิดในเดือน ธ.ค. 2568 และ Bitwise Chainlink ETF (CLNK) ซึ่งเปิดในเดือน ม.ค. 2569 การแข่งขันในตลาดนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันกันด้านโครงสร้างผู้ดูแลสินทรัพย์อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกองทุนในระยะยาว
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