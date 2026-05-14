กองทัพบกแฉยุทธวิธียั่วยุชายแดนกัมพูชา ชี้เน้นทำสงครามข่าวสารบิดเบือนข้อเท็จจริง หวังโจมตีไทยในเวทีโลก

โฆษกกองทัพบกวิเคราะห์เหตุยิงปืนป่วนชายแดนสุรินทร์ ระบุเป็นเกมยั่วยุเพื่อหวังให้ไทยตอบโต้และนำไปสร้างข่าวบิดเบือน พร้อมเตือนประชาชนรู้เท่าทันสงครามข่าวสารและคลิปเสียงปลอมนายกฯ
สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดทาง กองทัพบก ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของกองกำลังฝั่งกัมพูชาที่พยายามสร้างสถานการณ์ยั่วยุในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง พลตรี วินธัย สุวารี โฆษก กองทัพบก ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านโอร์เสม็ด ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านชายแดนช่องจอม ในเขตอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการตรวจพบว่าทหารกัมพูชาได้ทำการยิงอาวุธปืนเล็กเข้ามาในฝั่งไทยรวมทั้งสิ้น 11 นัด ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น แต่เป็นรูปแบบการกระทำที่พบเห็นได้บ่อยครั้งตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยโฆษก กองทัพบก ตั้งข้อสังเกตว่ามีความลักลั่นระหว่างคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชาที่มักจะแสดงออกในเชิงบวกหรือความร่วมมือ แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จริงกลับมีพฤติกรรมที่สร้างความตึงเครียดและยั่วยุอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคง และบรรยากาศในการใช้ชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายกัมพูชานำมาใช้นั้น พลตรี วินธัย ระบุว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าการปะทะทางกายภาพคือ สงครามข่าวสาร หรือ Information Warfare ซึ่งฝ่ายกัมพูชาให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยดูเป็นฝ่ายรุกรานในสายตาของสังคมโลก กลยุทธ์ที่นำมาใช้คือการพยายามดึงบุคคลภายนอก สื่อมวลชนต่างชาติ หรือแม้กระทั่งกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ให้เข้ามาในพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่ทับซ้อน เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารไทยจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การยิงเตือนเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตย ฝ่ายกัมพูชาก็จะรีบนำภาพหรือข้อมูลเพียงบางส่วนไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทันที เพื่อกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธก่อน ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองและกดดันไทยในเวทีสากล นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในของกองทัพกัมพูชาเอง ในเรื่องของระเบียบวินัยทหาร และความล้มเหลวในการสื่อสารระหว่างระดับนโยบายกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงป่วนรายวันที่สร้างความรำคาญและกดดันทางจิตวิทยาต่อกำลังพลและประชาชนชาวไทย สำหรับแนวทางการรับมือของกองทัพไทยนั้น พลตรี วินธัย ยืนยันว่ากองทัพมีความพร้อมในการตอบโต้ทันทีหากการยั่วยุนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในฝั่งไทย โดยการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะพิจารณาตามบริบทและความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนเกินความจำเป็น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กองทัพมีความกังวลคือกระแส ข่าวปลอม หรือ เฟกนิวส์ ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดด่านชายแดน ซึ่งถูกส่งต่อและนำไปเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาเพื่อสร้างความเข้าใจผิด กองทัพบก จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปใช้ความระมัดระวังและมีวิจารณญาณในการบริโภคข่าวสาร ไม่ตื่นตระหนกไปกับข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาแน่ชัด และขอให้ติดตามการแจ้งเตือนจากกลไกทางราชการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้ กองทัพขอยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณของการยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนัก และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและอธิปไตยของชาติอย่างสูงสุ.
