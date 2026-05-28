กองทุนดีอีเปิดรับโครงการดิจิทัลใหม่ เสริมศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย

BDE เชิญชวนคนรุ่นใหม่และทุกภาคส่วนส่งไอเดียดิจิทัลเพื่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ปี 2569 พร้อมอธิบายภารกิจหลักของกองทุนและเป้าหมายการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน
BDE ได้ออกโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้เปลี่ยนไอเดีย ดิจิทัล ให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย ผ่านการเปิดรับสมัครโครงการจาก "กองทุนพัฒนา ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ( กองทุนดีอี ) ปี 2569 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนแนวคิดที่สามารถทำให้เทคโนโลยี ดิจิทัล กลายเป็น นวัตกรรม ที่ใช้ได้จริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ คำเชิญนี้เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมดำเนินโครงการ ให้ส่งแนวคิดของตนเข้ามาเพื่อพิจารณาได้รับเงินอุดหนุนจาก กองทุนดีอี ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นกลไกการเงินของรัฐที่ไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่น ๆ และมุ่งเน้นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน กองทุนดีอี ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.
ศ. 2560 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การบริหารงานของกองทุนทำโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.
) ซึ่งมีภารกิจหลัก 6 ประการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสาธารณะ 2) ให้ทุนวิจัยและพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 3) สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงและกว้างขวาง 4) จัดสรรงบดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5) บริหารค่าใช้จ่ายของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ผลักดันโครงการที่ต่อยอดได้จริงและสร้างคุณค่าในระยะยาว การเปิดรับโครงการในปีนี้ถือเป็นการต่อยอดความคิดใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีการสนับสนุนจากแหล่งทุนใด ๆ อีก พร้อมทั้งย้ำว่ากองทุนดีอีไม่เพียงแต่ให้เงินสนับสนุนเท่านั้น แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา และการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้าสู่การปฏิบัติจริง นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) ย้ำว่า "กองทุนดีอีเป็นกลไกสำคัญที่เร่งการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม" โดยมุ่งหวังให้โครงการที่ได้รับทุนเป็นแรงขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจและสังคมไทย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมจริง ๆ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาโครงการที่มีศักยภาพต่อยอดได้จริง ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง และสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ของสำนัก BDE ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดรับสมัคร ประกาศเต็มรูปแบบจะมีการเผยแพร่ต่อในช่องทางสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี
