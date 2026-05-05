กองกำลังผาเมืองยึดยาบ้ากว่า 177 ล้านเม็ด มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท

กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ยึดยาบ้า เฮโรอีน ไอซ์ และฝิ่นจำนวนมาก สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 3 หมื่นล้านบาท ล่าสุดยึดได้อีก 4 ล้านเม็ดที่เชียงราย
กองกำลังผาเมือง ประสบความสำเร็จในการ สกัดกั้น ขบวนการลักลอบลำเลียง ยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานยึด ยาเสพติด จำนวนมหาศาลในช่วงปีงบประมาณ 2569 โดยมี ยาบ้า ที่ตรวจยึดได้สูงถึง 177 ล้านเม็ด ร่วมกับ ไอซ์ เฮโรอีน และฝิ่นอีกจำนวนมาก มูลค่าความเสียหาย ทางเศรษฐกิจหาก ยาเสพติด เหล่านี้แพร่กระจายสู่ตลาดภายในประเทศสูงกว่า 3 หมื่นล้านบาท การปฏิบัติการครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย นำไปสู่การตรวจยึด ยาบ้า เพิ่มอีก 4 ล้านเม็ด จากการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้กระทำผิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน กองกำลังผาเมือง ได้ดำเนินการ สกัดกั้น ยาเสพติด ไปแล้วถึง 286 ครั้ง สามารถ จับกุม ผู้ต้องหาได้ 289 ราย พร้อมของกลางประกอบด้วย ยาบ้า 177,330,640 เม็ด เฮโรอีน 1.
3 กิโลกรัม ไอซ์ 3,262.2 กิโลกรัม ฝิ่น 169.4 กิโลกรัม และคีตามีน 431.4 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรวม 41 ครั้ง เป็นผลให้ผู้กระทำผิดเสียชีวิต 35 ราย การตรวจยึดยาเสพติดจำนวนมากนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองกำลังผาเมืองในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ขณะที่ชุดปฏิบัติการของกองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจในพื้นที่บ้านผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้ออีซูซุ ดีแมกซ์ สีดำ ทะเบียน บจ 496 เชียงราย เมื่อแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น ผู้ขับขี่ได้พยายามหลบหนี ทำให้ต้องมีการไล่ติดตามและปิดล้อม จนกระทั่งพบรถยนต์จอดซ่อนตัวอยู่ในป่าริมถนนสาธารณะ ระหว่างการเข้าตรวจค้น กลุ่มผู้กระทำผิดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที หลังจากการควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบภายในรถยนต์ พบกระสอบดัดแปลงจำนวน 20 กระสอบ บรรจุยาบ้าประมาณ 200,000 เม็ดต่อกระสอบ รวมทั้งหมด 4,000,000 เม็ด พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบของกลางและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน ปัจจุบันของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของกองกำลังผาเมืองในการปราบปรามยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาช
ยาเสพติด กองกำลังผาเมือง ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน เชียงราย สกัดกั้น จับกุม มูลค่าความเสียหาย ปราบปรามยาเสพติด
