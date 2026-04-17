กสิกรไทยหวั่นเงินเฟ้อพุ่ง 3.4% ชี้ดีเซลแตะ 52.5 บาท/ลิตร รับวิกฤตตะวันออกกลาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับประมาณการเงินเฟ้อปี 2569 ขึ้นเป็น 3.4% ชี้ราคาน้ำมันดิบโลกทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ฯ กระทบดีเซลไทยมีโอกาสพุ่งแตะ 52.5 บาทต่อลิตรในเดือนเมษายน พร้อมจับตาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตรา เงินเฟ้อ ทั่วไปของไทยในปี 2569 ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% เพิ่มเป็น 3.
4% ซึ่งการปรับขึ้นครั้งใหญ่นี้สะท้อนถึงแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤตการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตลอดช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ส่งผลโดยตรงต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานล่าสุดของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 อยู่ที่ -0.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แม้จะยังคงติดลบ แต่เป็นการติดลบในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ติดลบถึง -0.88% สถานการณ์นี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มแผ่ขยายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้น โดยสังเกตได้จากรายการสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อทั้งหมด 464 รายการ พบว่าสัดส่วนรายการสินค้าที่มีราคาปรับสูงขึ้นได้พุ่งแตะระดับ 49.8% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 47.6% แม้ว่าในภาคพลังงาน ดัชนีราคาพลังงานในเดือนมีนาคมจะยังคงปรับลดลง -2.8% (YoY) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการอุดหนุนของภาครัฐที่สามารถตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ 29.94 บาทต่อลิตรได้จนถึงวันที่ 17 มีนาคมก็ตาม แต่ในความเป็นจริง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลกเฉลี่ยได้ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า 38%(YoY) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกในประเทศหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ภายหลังมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลสิ้นสุดลง ราคาน้ำมันในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซลได้ขยับขึ้นไปสู่ระดับ 50.5 บาทต่อลิตรแล้ว และหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลทั้งปี 2569 อาจจะทะลุระดับ 40 บาทต่อลิตรไปได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจ โดยได้ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อไทยในปี 2569 ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่คาดการณ์ไว้เพียง 0.4% มาเป็น 3.4% โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่คาดว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตลอดช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และเป็นไปได้ที่ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเดือนเมษายนจะพุ่งสูงแตะระดับ 52.5 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น ปุ๋ย และเม็ดพลาสติก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม นำไปสู่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะต่อไ
เงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจไทย วิกฤตตะวันออกกลาง ราคาดีเซล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
