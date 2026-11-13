กสิกรไทยเตือนภาษีอีคอมเมิร์ซ 30% สินค้าแพง ผู้ผลิตไทยยังสู้ยาก
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์มาตรการขึ้นภาษีอีคอมเมิร์ซสูงสุด 30% ในเดือนมกราคม 2570 คาดสินค้าราคาแพงขึ้น แต่โอกาสผู้ผลิตไทยแข่งกับสินค้าเข้ายังจำกัด
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่ารัฐบาลกำลังเตรียมมาตรการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซสูงสุดร้อยละ 30 เพื่อหวังสร้างเงื่อนไขให้ผู้ผลิตรายในประเทศได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด
รายละเอียดมาตรการภาษีใหม่
การปรับลดอัตราอากรเป็นกรณีพิเศษตามที่เคยปฏิบัติมาในอดีตจะถูกระงับและแทนที่ด้วยการขึ้นเพดานอากรขาเข้าในสินค้าบางกลุ่มให้สูงไม่เกินร้อยละ 30 โดยยังคงเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดิมที่ร้อยละ 7 จากเดิมที่เคยได้รับสิทธิพิเศษAlso readUGREEN จับมือ POP MART เปิดตัว HACIPUPU ในลุคจอมเวทน้อยแห่งป่า
มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2570 ครอบคลุมการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศทั้งในรูปแบบธุรกิจต่อบusiness และธุรกิจต่อบุคคลผ่านบริการไปรษณีย์หรือส่งด่วนพิเศษ
ขณะเดียวกันการนำเข้าสินค้าในรูปแบบธุรกิจต่อบุคคลอื่น ๆ ที่ผ่านพิธีการศุลกากรตามปกติยังคงเก็บอากรตามพิกัดเดิมและสามารถขอใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
กลุ่มสินค้าและอัตราภาษีที่แตกต่างกัน
การปรับเพิ่มเพดานอากรขาเข้าจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยกลุ่มเครื่องประดับเทียมและอุปกรณ์สื่อสารจะมีอัตราการปรับขึ้นสูงสุดที่ระดับร้อยละ 30
สำหรับกลุ่มฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกยึดติด แว่นตา อุปกรณ์กีฬา ของทำด้วยพลาสติก หูฟัง ลำโพง และไมโครโฟน จะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีในอัตราที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 20 ถึง 25
ส่วนกลุ่มสินค้าที่ทำด้วยเหล็ก และกระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ จะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีในอัตราที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 10 เพื่อประคองผลกระทบเบื้องต้นให้กับผู้บริโภคในวงกว้าง
ผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
ภาคเอกชนมองว่ามาตรการนี้ส่งผลต่อผู้ประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในหลายกลุ่ม โดยภาครัฐคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีเพิ่มเติมได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับการเก็บในอัตราเดิม
ผู้ผลิตสินค้าในไทยอาจได้รับประโยชน์จากช่องว่างด้านราคาที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำ แต่โอกาสสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนของแต่ละบริษัท
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่นำเข้าสินค้าแบบรายชิ้นและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจำนวนมากอาจต้องปรับราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนภาษีที่เพิ่มขึ้น และส่งต่อภาระส่วนนี้ไปยังผู้บริโภคปลายทาง
สถานการณ์การแข่งขันที่ยังรุนแรง
แม้จะมีมาตรการขึ้นภาษีแต่ผู้ผลิตไทยยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้านำเข้าอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภคช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 ขยายตัวร้อยละ 8 เมื่อเทียบปีต่อปี
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าดังกล่าวเติบโตสวนทางกับอัตราการใช้อัตราการผลิตในประเทศที่ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำมากน้อยกว่าร้อยละ 50 สะท้อนถึงอุปสรรคของภาคการผลิตภายในประเทศ
อัตราการใช้อัตราการผลิตสินค้าใช้ในบ้านที่ทำจากโลหะนั้นอยู่ที่เพียงร้อยละ 17.5 ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับภาครองเท้ากระเป๋าเดินทางที่ร้อยละ 30.2 และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร้อยละ 46.2
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