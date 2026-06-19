กสทช. จดโครงสร้างใหม่ทีวีดจทลเพื่อรับมือใบอนญาตหมดอายุปี 2572

คณะกรรมการกสทช. สรุปแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทศน์ฉบบที่ 3 เนนการควบคม OTT การสร้างแพลตฟอร์มสตรีมมงแห่งชาติและการบริหารคลน 3500 MHz เตรียมเปิดประมลใบอนญาตทีวีดจทลใหม่
กสทช. จดโครงสร้างใหม่ ทีวีดจทล เพื่อรับมือใบอนญาตหมดอายุปี 2572 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจการโทรทศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.
) ประกาศว่าตองมีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทศน์ฉบบที่ 3 เพื่อวางโรดแมพอนาคตทีวีดจทล หลังใบอนญาตหมดอายุในปี 2572 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการกำหนดแนวทางการดำเนนธุรกิจ เพอลดความซบซอนของระบบและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังใบอนญาตถึงจำอายุ แผนแม่บท 5 ปี (พ.
ศ. 2569‑2573) จะมงเนนไปที่ 3 ประเดนหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT การสร้างแพลตฟอร์มสตรีมมงแห่งชาติ และการบริหารคลน 3500 MHz โดยมีการเสนอ 2 แนวทางเพื่อประมลใบอนญาตใหม่ แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการทำให้มี 17 ช่องที่แยกบทบาทระหว่างผู้ให้บริการโครงขายกับผู้ผลิตเนอหา แต่อยางไรก็ตาม ทุกขั้นตอนจะต้องดำเนนการภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความยงยนของอตสาหกรรม การควบคมด้าน OTT จะเป็นหัวใจสำคญของกลยุทธ์ เพราะการเตบโตของ Video on Demand (VOD) กลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว บอร์ด กสทช.
จงกำลังร่วมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกลไกกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องมีช่องทางเข้าถงเอกสารและข้อมูลอย่างโปรงใส การสร้างแพลตฟอร์มสตรีมมงแห่งชาติจะเป็นพื้นที่กลางให้ทีวีและวิทยของไทยสามารถเชอมโยงได้อย่างสะดวกสบาย โดยจะมีระบบการจัดการลขสิทธิและค่าธรรมเนยมที่เป็นธรรม ส่วนคลน 3500 MHz จะได้รับการบริหารอย่างระมดระวง โดยจะไม่อนญาตให้ถูกดงมาใช้ในกิจการโทรคมนาคม 5G/6G จนกว่าจะมีคลนทดแทนที่เหมาะสม ในอนาคต คณะกรรมการกำหนดไววาจะเปิดประมลใบอนญาตทีวีดจทลรอบใหม่ในช่วงปลายปี 2570 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมตัวลวงหน้า การประชมต่อเนองจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เพื่อความชดเจนของรางแผนแม่บทและเพื่อแจงให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทราบถึงแนวทางการพฒนาและเปาหมายระยะยาวของอตสาหกรรมโทรทศน์และเสียงของประเทศไท
กสทช. ทีวีดจทล OTT แพลตฟอร์มสตรีม คลน 3500 Mhz
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