กสทช. อนุมัติวาระสำคัญ 26 รายการ รวมการปรับอัตราค่า IC และขยายคลื่นความถี่สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

คณะกรรมการกสทช. อนุมัติวาระสำคัญ 26 รายการ รวมถึงการปรับอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) ใหม่ โดยใช้เกณฑ์ Pure LRIC และขยายคลื่นความถี่สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของ กทพ. เพื่อยกระดับระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการประชุมครั้งที่ 13/2569 ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.
) ได้มีมติอนุมัติวาระสำคัญรวมทั้งสิ้น 26 รายการ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ใหม่ โดยใช้เกณฑ์การคำนวณจากต้นทุนจริง (Pure LRIC) และจะปรับลดอัตราแบบขั้นบันไดในช่วง 4 ปี (พ.
ศ. 2570 – 2573) เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (MEO) ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันเน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Data) เป็นหลัก แต่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดผู้เล่นรายใหม่ในตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ กสทช. ยังได้อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.
) เปลี่ยนแปลงขอบเขตการใช้คลื่นความถี่ (ย่าน 5797.5 - 5812.5 MHz) เพื่อเพิ่มจำนวนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยยกระดับระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.
เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ยังมีวาระอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติอีก 26 รายการ เช่น การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก (1163 และ 1188) เพื่อเสริมแกร่งงานบริการสาธารณะ และการอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจัดอบรมและสอบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านวิทยุคมนาคมให้กับประชาชน โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 26 วาระ จาก 66 วาระที่เสนอเข้ามา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กสทช.
ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและบริการสาธารณะของประเทศให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้
กสทช. Interconnection Charge คลื่นความถี่ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ บริการสาธารณะ
