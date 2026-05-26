ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเรียกร้องให้ กสทช. เร่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการออกประกาศแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ ภายหลังการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการในปี 2572เดียว ได้สะท้อนถึงปัญหาความล่าช้าว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ และกลุ่มผู้ประกอบการได้พยายามนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ กสทช. มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประกาศแนวทางที่ชัดเจน ความไม่แน่นอนนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้ ซึ่งอาจลุกลามเป็นผลกระทบวงกว้างไม่เพียงแต่ในมิติของภาคธุรกิจหรือวิชาชีพสื่อมวลชน แต่ยังรวมถึงภาคสังคมและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเนื้อหาที่ขาดคุณภาพ ตลอดจนภาคสถาบันการศึกษาที่ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสื่อสารมวลชนระดับชาติให้สอดคล้องกับอนาคตได้ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงเรียกร้องให้ กสทช. เร่งจัดทำและประกาศ แผนแม่บทและแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์ภายหลังปี 2572 โดยให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ รูปแบบการอนุญาต โครงสร้างการให้บริการในทุกแพลตฟอร์ม มาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงฟรีทีวี หลักเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงแผนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีและโครงข่าย ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเปิดประมูลใบอนุญาตใหม่ ผู้ประกอบการก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ต้องการความชัดเจนในเงื่อนไขล่วงหน้านอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเสนอให้มีการกำกับดูแลผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (OTT) ให้มีมาตรฐานและภาระต้นทุนที่เท่าเทียมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ กสทช. กำหนดกรอบเวลาประกาศแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม
