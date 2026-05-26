Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

กสทช. เร่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการออกประกาศแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์

กสทช. News

กสทช. เร่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการออกประกาศแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์
กสทช.แผนแม่บทโทรทัศน์ดิจิทัล
📆5/26/2026 5:46 AM
📰thestandardth
77 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 76% · Publisher: 63%

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเรียกร้องให้ กสทช. เร่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการออกประกาศแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ ภายหลังการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการในปี 2572เดียว ได้สะท้อนถึงปัญหาความล่าช้าว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ และกลุ่มผู้ประกอบการได้พยายามนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ กสทช. มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประกาศแนวทางที่ชัดเจน ความไม่แน่นอนนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้ ซึ่งอาจลุกลามเป็นผลกระทบวงกว้างไม่เพียงแต่ในมิติของภาคธุรกิจหรือวิชาชีพสื่อมวลชน แต่ยังรวมถึงภาคสังคมและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเนื้อหาที่ขาดคุณภาพ ตลอดจนภาคสถาบันการศึกษาที่ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสื่อสารมวลชนระดับชาติให้สอดคล้องกับอนาคตได้ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงเรียกร้องให้ กสทช. เร่งจัดทำและประกาศ แผนแม่บทและแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์ภายหลังปี 2572 โดยให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ รูปแบบการอนุญาต โครงสร้างการให้บริการในทุกแพลตฟอร์ม มาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงฟรีทีวี หลักเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงแผนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีและโครงข่าย ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเปิดประมูลใบอนุญาตใหม่ ผู้ประกอบการก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ต้องการความชัดเจนในเงื่อนไขล่วงหน้านอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเสนอให้มีการกำกับดูแลผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (OTT) ให้มีมาตรฐานและภาระต้นทุนที่เท่าเทียมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ กสทช. กำหนดกรอบเวลาประกาศแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) เพื่อเรียกร้องให้ กสทช.

เร่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการออกประกาศแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ ภายหลังการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการในปี 2572เดียว ได้สะท้อนถึงปัญหาความล่าช้าว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ และกลุ่มผู้ประกอบการได้พยายามนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ กสทช.

มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประกาศแนวทางที่ชัดเจน ความไม่แน่นอนนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้ ซึ่งอาจลุกลามเป็นผลกระทบวงกว้างไม่เพียงแต่ในมิติของภาคธุรกิจหรือวิชาชีพสื่อมวลชน แต่ยังรวมถึงภาคสังคมและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเนื้อหาที่ขาดคุณภาพ ตลอดจนภาคสถาบันการศึกษาที่ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสื่อสารมวลชนระดับชาติให้สอดคล้องกับอนาคตได้ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงเรียกร้องให้ กสทช.

เร่งจัดทำและประกาศ แผนแม่บทและแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์ภายหลังปี 2572 โดยให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ รูปแบบการอนุญาต โครงสร้างการให้บริการในทุกแพลตฟอร์ม มาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงฟรีทีวี หลักเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงแผนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีและโครงข่าย ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเปิดประมูลใบอนุญาตใหม่ ผู้ประกอบการก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ต้องการความชัดเจนในเงื่อนไขล่วงหน้านอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเสนอให้มีการกำกับดูแลผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (OTT) ให้มีมาตรฐานและภาระต้นทุนที่เท่าเทียมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ กสทช.

กำหนดกรอบเวลาประกาศแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะส

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thestandardth /  🏆 16. in TH

กสทช. แผนแม่บท โทรทัศน์ดิจิทัล ใบอนุญาตใหม่ OTT กฎหมายปัจจุบัน แผนแม่บทและแผนที่นำทาง (Roadmap) รูปแบบการอนุญาต โครงสร้างการให้บริการ มาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชน หลักเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรม แผนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีและโครงข่าย

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภ ต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีตุลย์ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภ ต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีตุลย์มฤตยูจร(0 )เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572
Read more »

ผลของมฤตยูจรเดินในพฤษภ ต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกผลของมฤตยูจรเดินในพฤษภ ต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกมฤตยูจร(0) เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม2565-18 กรกฎาคม 2572
Read more »

ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภ ต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภ ต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูมฤตยูจร( 0) เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572
Read more »

4 ปีสร้าง EEC ดันโต 7-9% ต่อปี ชู 4 ปัจจัยนำไทยสู่ปท.พัฒนาแล้วในปี 724 ปีสร้าง EEC ดันโต 7-9% ต่อปี ชู 4 ปัจจัยนำไทยสู่ปท.พัฒนาแล้วในปี 72บอร์ดอีอีซี รับทราบการพัฒนา 4 ปี ‘เลขาอีอีซี’ ตีฆ้องดันประเทศโตพุ่ง 4% แน่ในปีหน้า (2566) ก่อนชู 4 ปัจจัยดันไทยเข้าสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ ในปี 2572
Read more »

‘บึงกาฬ’ สนามบินแห่งที่ 30 คมนาคมทุ่ม 3 พันล้าน เชื่อม ‘ลาวใต้’‘บึงกาฬ’ สนามบินแห่งที่ 30 คมนาคมทุ่ม 3 พันล้าน เชื่อม ‘ลาวใต้’กระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยาน กางแผนลงทุนในปี 2566 โดยจะผลักดันโครงการท่าอากาศยานภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การดูแลแห่งที่ 30 ท่าอากาศยานบึงกาฬ โดยจากผลการศึกษาเบื้องต้นจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 3,152 ล้านบาท อ่านต่อ: กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Read more »

'คีรี' จี้รัฐบาลเร่งจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวกว่า 4 หมื่นล้านบาท'คีรี' จี้รัฐบาลเร่งจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวกว่า 4 หมื่นล้านบาท‘คีรี’ จี้รัฐบาลจ่ายหนี้ รถไฟฟ้าสายสีเขียว กว่า 4 หมื่นล้านบาท ชี้เพิกเฉยเข้าข่ายกลั่นแกล้งภาคเอกชน ลั่นหากไม่มีงบประมาณเพียงพอ ควรเร่งหาข้อเสนอเพื่อแก้ไข ไม่ควรรอหมดสัมปทานปี 2572 เพราะต้นทุนเพิ่มต่อเนื่อง อ่านต่อ: กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Read more »



Render Time: 2026-05-26 08:46:09