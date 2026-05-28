กสทช. ปลดล็อกคลื่นเรดาร์ หนุนเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เร่งรัดปรับปรุงคลื่นความถี่และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อรองรับการใช้งานระบบเรดาร์ในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบรถยนต์ปลอดภัย บ้านอัจฉริยะ โรงงานอัตโนมัติ และขนส่งสาธารณะ
จากสนามรบสู่สมาร์ทซิตี้ กสทช.
ปลดล็อกคลื่นเรดาร์ หนุนเมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบ ทั้งระบบรถยนต์ปลอดภัย บ้านอัจฉริยะ โรงงานอัตโนมัติ และขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันเทคโนโลยีเรดาร์ช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยุคหลัง โควิด-19 ที่เน้นการลดการสัมผัสโดยผ่านระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะต่างๆ แทน รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเรดาร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ได้แก่ การตรวจจับวัตถุรอบคันเพื่อป้องกันการชน และ/หรือ ความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร เช่น การตรวจจับความเหนื่อยล้า การป้องกันการลืมเด็ก ตลอดจนการใช้งานกับอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น การตรวจจับสิ่งกีดขวางและเคลื่อนไหว การเปิด-ปิดสุขภัณฑ์ โดยที่เทคโนโลยีเรดาร์ยุคใหม่แม่นยำสูงจนถึงขั้นตรวจจับการขยับนิ้วได้ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ตรวจวัดระดับความสูงหรือความเร็วของวัตถุที่ต้องการควบคุม เนื่องจากระบบเรดาร์มีความทนทานและเสถียรกว่าระบบกล้องหรือเลเซอร์ที่ขึ้นกับสภาพอากาศ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.
) จึงได้เร่งรัดปรับปรุงคลื่นความถี่และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้เท่าทันเทคโนโลยี รองรับการใช้งาน กรรมการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง เปิดเผยว่า ในอดีตที่ผ่านมาระบบเรดาร์เริ่มจากเทคโนโลยีด้านการทหารที่ใช้ตรวจจับอากาศยานหรือวัตถุที่สะท้อนกลับมาได้ จากนั้นได้มีการพัฒนาประยุกต์ใช้ระบบเรดาร์กับงานด้านพลเรือน ทำให้ กสทช.
ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเรดาร์ที่ติดตั้งในรถยนต์ การจราจร โดรน หรือ เซนเซอร์ทั่วไป เท่านั้น เช่น ระบบตรวจสอบภายในห้องโดยสาร (in-cabin monitoring) ระบบขนส่งทางราง อุปกรณ์เซนเซอร์อัจฉริยะภายในอาคาร หรือระบบเรดาร์ในโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 57 - 64 GHz เพิ่มเติม และขยายกำลังส่งของคลื่นความถี่ย่าน 24.05 - 24.25 GHz สำหรับระบบเรดาร์1.
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ จำนวน 3 ฉบับ คือ 1) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป 2) (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ไม่จำกัดประเภทการประยุกต์ใช้งาน 3) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์สำหรับการจราจรและขนส่งทางบก 2.
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป จำนวน 2 ฉบับ คือ 4) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2) 5) (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป คลื่นความถี่ 57 - 64 GH
กสทช. คลื่นเรดาร์ เมืองอัจฉริยะ ระบบรถยนต์ปลอดภัย บ้านอัจฉริยะ โรงงานอัตโนมัติ ขนส่งสาธารณะ