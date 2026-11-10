กสทช. ประชุมอีสานเผยโฆษณาทีวีหาย 80% ดัน National Platform ลดทุนผู้ประกอบการ
กสทช. เผยรายได้โฆษณาทีวีลดลงกว่า 80% จากแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ เตรียมจัด National Platform และรวมเครือข่าย MUX เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการ ก่อนประมูลใบอนุญาตปี 2572
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อประเมินผลกระทบและวางแผนกลยุทธ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในยุคดิจิทัล โดยเน้นการรักษาเสถียรภาพของสื่อหลักในประเทศ
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการสื่อในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนAlso readMicroreactor กำลังไฟ 5 เมกะวัตต์ ทางเลือกพลังงานชุมชนห่างไกล
การประชุมมีขึ้นภายใต้บริบทการหลอมรวมสื่อและความเป็นยั่งยืนของอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนปัญหาจริงและเสนอแนวทางการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
รายได้โฆษณาหดหายกว่า 80% จากแพลตฟอร์มข้ามชาติ
ดร.พันศักดิ์ จันทรปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยมานุษยวิทยาปัญหาที่รุนแรงว่า อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการสูญเสียรายได้โฆษณาสูงถึงกว่า 80% เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงมากจากแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก
แหล่งรายได้หลักที่เคยหมุนเวียนอยู่ในประเทศได้ไหลออกสู่แพลตฟอร์มอย่าง YouTube และ Netflix ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาในระบบโทรทัศน์หายไปเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถสร้างประโยชน์กลับมาสู่เศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกต่อไป
มาตรการ National Platform และโครงสร้างเครือข่าย MUX
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กสทช. มีแนวคิดจัดทำแพลตฟอร์มกลางระดับชาติ หรือ National Platform เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาวะปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้างต้นทุนด้วยการปรุบรวมเครือข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล หรือ MUX เข้าด้วยกัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการให้เหลือน้อยที่สุด และช่วยให้ง่ายต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ความท้าทายข่าวปลอมและทิศทางสถานีโทรทัศน์ในอนาคต
โทรทัศน์ยังคงมีความสำคัญในฐานะสื่อหลักของการสื่อสารข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชน ท่ามกลางความเสี่ยงจากข่าวปลอมและข้อท้าทายทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ทำให้การแยกแยะข้อมูลจริงและเท็จทำได้ยากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากข้อมูลที่ผิดพลาดจึงเป็นวาระเร่งด่วน ที่ต้องอาศัยสื่อโทรทัศน์ที่มีมาตรฐานในการกำกับดูแลและการนำเสนอข้อมูลอย่างเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลบิดเบือน
การประเมินจำนวนสถานีและแผนประมูลใบอนุญาตปี 2572
จากการสำรวจพื้นฐานเบื้องต้นคาดว่า ในอนาคตอาจเหลือสถานีโทรทัศน์หลักเพียงประมาณ 10 ช่อง จากจำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งและศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละรายที่ผ่านการคัดเลือกและประเมิน
กสทช. เตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์รอบใหม่ใน ปี 2572 โดยยืนยันว่ากำหนดราคาและเงื่อนไขต้องเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่สร้างภาระจนผู้ประกอบไม่สามารถอยู่รอดได้และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ กสทช. อย่างรอบคอบ
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