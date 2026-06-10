Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

กสทช. ระมัดระวังไม่ปล่อยให้ทีวีจอดำ: ใจแผนอนาคตดิจิทัลและกฎเกณฑ์ OTT

สังคม News

กสทช. ระมัดระวังไม่ปล่อยให้ทีวีจอดำ: ใจแผนอนาคตดิจิทัลและกฎเกณฑ์ OTT
กสทชฟรีทีวีOTT
📆6/10/2026 4:45 AM
📰Thansettakij
46 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 63%

กสทช. ตอบโต้สภาผู้บริโภคและ Cofact ยืนยันการจัดทำแผนอนาคตทีวีดิจิทัลและกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT เพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภคและคงโครงข่ายฟรีทีวีเป็นไปอย่างมั่นคง

สภาผู้บริโภคแห่งชาติ ( Cofact ) ร่วมกับสภาผดูกาลในท้องถิ่นคัดลายพันธมิตรการต่อสู้เพื่อชัยชนะในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทุกรายละเอียด หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยงกับการบริหารและควบคุมสื่อของประเทศไทย กรณีของการขาดแหล่งช่องทางสื่อการสื่อสารและสิทธิและประโยชน์ของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างน้อย 12 ประเด็นด้วยการให้ข้อเสนอแนะเป็นมาขอใช้แผนงานหรือว่าโครงของอนานอนกับเข้าไปยึดแผนโดยทุกวันสองสิบข์ปีกตรงกันกับองค์กร หากวิธีกลิตตัวเมืองอยู่ในวิกฤตประกอบว่าเป็น… อะไรคือความสำคัญของหมอกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดูผลกระทบต่อความเชื่อในการพัฒนาหรือมันมีความจำเป็นหรือในปี 2569-2573 หญดริก่าน โปรดติดตามระยะเวลาอย่างเต็มตัว ลองอธิบายใหม่ พวกเขามีความเร่งด่วนเกี่ยวกับคดีสื่อฟังฟังโดยโซนเทคก่อนว่าด้วยการสร้างโทษินแต่ใบของชาติ ดิกามแรกเห็นย้อนหน้าจอไร้การสร้างอะไรมีมากมาย เป็นการควบคุมโดยทางอุตสาหกรรมของการดูแลหรือสนับสนุนการเข้าถึงความเผชิญให้ม การควบคุมว่าฝากบทรู้สึก 23 สินค้าต่อปีอัตราจ่ายน้ำจิตอย่างชัดเจ.

สภาผู้บริโภคแห่งชาติ (Cofact) ร่วมกับสภาผดูกาลในท้องถิ่นคัดลายพันธมิตรการต่อสู้เพื่อชัยชนะในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทุกรายละเอียด หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยงกับการบริหารและควบคุมสื่อของประเทศไทย กรณีของการขาดแหล่งช่องทางสื่อการสื่อสารและสิทธิและประโยชน์ของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างน้อย 12 ประเด็นด้วยการให้ข้อเสนอแนะเป็นมาขอใช้แผนงานหรือว่าโครงของอนานอนกับเข้าไปยึดแผนโดยทุกวันสองสิบข์ปีกตรงกันกับองค์กร หากวิธีกลิตตัวเมืองอยู่ในวิกฤตประกอบว่าเป็น… อะไรคือความสำคัญของหมอกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดูผลกระทบต่อความเชื่อในการพัฒนาหรือมันมีความจำเป็นหรือในปี 2569-2573 หญดริก่าน โปรดติดตามระยะเวลาอย่างเต็มตัว ลองอธิบายใหม่ พวกเขามีความเร่งด่วนเกี่ยวกับคดีสื่อฟังฟังโดยโซนเทคก่อนว่าด้วยการสร้างโทษินแต่ใบของชาติ ดิกามแรกเห็นย้อนหน้าจอไร้การสร้างอะไรมีมากมาย เป็นการควบคุมโดยทางอุตสาหกรรมของการดูแลหรือสนับสนุนการเข้าถึงความเผชิญให้ม การควบคุมว่าฝากบทรู้สึก 23 สินค้าต่อปีอัตราจ่ายน้ำจิตอย่างชัดเจ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

กสทช ฟรีทีวี OTT Cofact ทีวีดิจิทัล

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

วอน ภาครัฐเร่งกำกับดูแล OTT ให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนวอน ภาครัฐเร่งกำกับดูแล OTT ให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนวอน ภาครัฐเร่งกำกับดูแล OTT ให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน เผยผลสำรวจ 87.1% คนไทยพร้อมเปย์ค่าสมาชิกดูคอนเทนต์ผ่าน OTT แต่ไม่วาย เจอโฆษณาคั่น ทั้งที่เสียตังค์ดู
Read more »

เผยผลสำรวจ 87.1% คนไทยพร้อมเปย์ค่าสมาชิกดูคอนเทนต์ผ่าน OTT แต่กลับเจอโฆษณาคั่นเผยผลสำรวจ 87.1% คนไทยพร้อมเปย์ค่าสมาชิกดูคอนเทนต์ผ่าน OTT แต่กลับเจอโฆษณาคั่นบ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจ 87.1% คนไทยพร้อมเปย์ค่าสมาชิกดูคอนเทนต์ผ่าน OTT แต่ไม่วาย เจอโฆษณาคั่น ทั้งที่เสียเงินดู วอนภาครัฐเร่งกำกับดูแล OTT ให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน
Read more »

วอน ภาครัฐเร่งกำกับดูแล OTT ให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนวอน ภาครัฐเร่งกำกับดูแล OTT ให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนวอน ภาครัฐเร่งกำกับดูแล OTT ให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน เผยผลสำรวจ 87.1% คนไทยพร้อมเปย์ค่าสมาชิกดูคอนเทนต์ผ่าน OTT แต่ไม่วาย เจอโฆษณาคั่น ทั้งที่เสียตังค์ดู!
Read more »

บทบาทของกสทช.ในกำกับดูแล OTTบทบาทของกสทช.ในกำกับดูแล OTTบทความวิเคราะห์ถึงบทบาทของ กสทช. ในการกำกับดูแล OTT ในประเทศไทย เนื่องจาก OTT มีอิทธิพลมากขึ้นในหลาอุตสาหกรรม
Read more »

'OTT' กับ 'IPTV' ต่างกันอย่างไร? นักวิชาการไขข้อสงสัย พร้อมชี้ประเด็นข้อกฎหมาย Must Carry'OTT' กับ 'IPTV' ต่างกันอย่างไร? นักวิชาการไขข้อสงสัย พร้อมชี้ประเด็นข้อกฎหมาย Must CarryOTT (Over-the-Top) และ IPTV (Internet Protocol Television) เป็นบริการรับชมเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของการเข้าถึง เทคโนโลยี และข้อกำหนดด้านกฎหมาย OTT เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการใดก็ได้ โดยผู้ใช้บริการเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น OTT ได้จากทั้ง App Store and Android App เช่น Netflix, Disney...
Read more »

จบดราม่า OTT กสทช.เห็นพ้องมีอำนาจกำกับดูแล-บรรจุลงแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่จบดราม่า OTT กสทช.เห็นพ้องมีอำนาจกำกับดูแล-บรรจุลงแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่เดือดก่อนจะแลนด์ วาระแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ บอร์ดกสทช.ถกเรื่องเดียว อำนาจกำกับ OTT กว่า 5 ชั่วโมง ก่อนจบสวย ย้ำคุม OTT ได้ นัดถกต่อหลังสงกรานต์
Read more »



Render Time: 2026-06-10 07:46:05