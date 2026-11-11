กวาร์ดิโอล่าพร้อมรับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐฯ หลัง"พอช"ตัดสินใจอำลา
แบร์นาดิน โกวาร์ดิโอล่าติดตามตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐฯ หลังจากโจเซ่มะร์ตินเซซ่าร์ โปเช็ตติโน่ตัดสินใจลาออก
แบร์นาดิน โกวาร์ดิโอล่าติดตามตำแหน่ง เฮดโค้ช ทีมชาติสหรัฐฯ หลังจากโจเซ่มะร์ตินเซซ่าร์ โปเช็ตติโน่ตัดสินใจลาออก สมาคมลูกหนังพญาอินทรีก็พร้อมทาบทามกุนซือที่มีชื่อเสียงอย่างโกวาร์ดิโอล่าเพื่อคุมทีมชาติ
ประวัติการทาบทามโกวาร์ดิโอล่า
โกวาร์ดิโอล่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของสมาคมลูกหนังพญาอินทรีในการแทนที่โปเช็ตติโน่ หลังจากที่เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับหลายสโมสรในยุโรป โดยคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 3 สมัย, พรีเมียร์ลีก 6 สมัย, ลา ลีกา 3 สมัย และบุนเดสลีกา 3 สมัยAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
การเจรจาดึงโกวาร์ดิโอล่ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเขาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับตำแหน่งกุนซือของสโมสรยักษ์ใหญ่หลายแห่งในวงการฟุตบอล
สถานการณ์ของโปเช็ตติโน่กับแมนฯยูฯ
สถานการณ์ของโปเช็ตติโน่กับแมนฯยูฯ กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก หลังบอร์ดบริหาร"ปีศาจแดง" ดำเนินการเจรจาล่าสุดเพื่อดึงตัวอดีตนายใหญ่ สเปอร์ส และ เชลซี เข้ามารับตำแหน่งแทนไมเคิ่ล คาร์ริค
หากการย้ายทีมของโปเช็ตติโน่ เกิดขึ้นจริง สมาคมฟุตบอลสหรัฐฯ ยังมีตัวเลือกสำรองที่สมเหตุสมผลเตรียมไว้ เช่น สตีฟ เชรุนโดโล่ เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐฯ ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี และ บี.เจ. คัลลาแฮน กุนซือ แนชวิลล์ เอสซี เพื่อเข้ามาทำหน้าที่แทนในระยะสั้นและระยะยาว
ผลกระทบต่อทีมชาติสหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชของทีมชาติสหรัฐฯ อาจมีผลกระทบต่อทีมชาติในระยะสั้นและระยะยาว หากการย้ายทีมของโปเช็ตติโน่ เกิดขึ้นจริง ทีมชาติสหรัฐฯ อาจต้องเปลี่ยนแปลงเกมรับและเกมรุกเพื่อให้เข้ากับระบบการเล่นที่แตกต่าง
ดังนั้น สมาคมลูกหนังพญาอินทรีจึงต้องดูแลตัวเลือกสำรองที่มีคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าทีมชาติสหรัฐฯ จะยังคงแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชของทีมชาติสหรัฐฯ ยังอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทีมชาติในระดับนานาชาติ หากการย้ายทีมของโปเช็ตติโน่ เกิดขึ้นจริง ทีมชาติสหรัฐฯ อาจต้องจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมลูกหนังต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าทีมชาติจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งในระยะสั้นและระยะยาว
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