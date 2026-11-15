กวาดล้างโรงงานผิดกฎหมายสมุทรสาคร ยึดวัตถุอันตรายกว่า 1,352 ตัน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจพบโรงงานในสมุทรสาคร 134 จาก 146 แห่ง ผิดกฎหมาย ยึดวัตถุสงสัยเป็นขยะพิษ 1,352 ตัน พร้อมสั่งระงับกิจการทันที มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้กรุง
นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการตรวจสอบโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลในจังหวัด สมุทรสาคร อย่างจริงจัง ผลการตรวจสอบ 146 โรงงาน พบว่า 134 แห่งกระทำผิด พ.ร.บ.โรงงาน และมีการยึดวัตถุนอกเขตโรงงานกว่า 1,352 ตัน เพื่อตรวจสอบว่าเป็น ขยะพิษ หรือไม่
สถานการณ์โรงงานผิดกฎหมายในสมุทรสาคร
กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ส่งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดติดต่อกับกรุงเทพมหานครและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง การตรวจสอบดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่โรงงานประเภทคัดแยก ฝังกลบ และรีไซเคิลอย่างเข้มข้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่มักถูกมองข้ามในเขตอุตสาหกรรมหนาแน่นAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
ตัวเลข 134 แห่งจากทั้งหมด 146 โรงงานที่ตรวจสอบนั้น บ่งชี้ถึงปัญหาเชิงระบบที่รุนแรงมาก ผู้ประกอบการจำนวนมากดำเนินกิจการต่อเนื่องโดยไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็ประกอบกิจการนอกเขตพื้นที่โรงงานที่จดแจ้งไว้ ซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
รายละเอียดการตรวจพบและวัตถุอันตราย
เจ้าหน้าที่พบเครื่องจักรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตและมีการประกอบกิจการประเภทที่ไม่ตรงกับที่กฎหมายกำหนด เช่น การบดย่อยวัสดุจากการหลอมโลหะ และการบดย่อยพลาสติก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตเฉพาะด้านอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือพบกองวัตถุหรือวัตถุดิบที่มิใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อยู่ภายนอกบริเวณโรงงาน รวมปริมาณถึง 1,352 ตัน เจ้าหน้าที่ยึดอายัดวัตถุทั้งหมดเพื่อรอผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือกากอุตสาหกรรมที่ต้องกำจัดอย่างถูกวิธีหรือไม่
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อชุมชน
จังหวัดสมุทรสาครไม่ได้เป็นพื้นที่ไกลชุมชน แต่เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งทำมาหากิน พื้นที่เกษตรกรรม แม่น้ำลำคลอง และเชื่อมต่อออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยตรง การจัดการกากอุตสาหกรรมที่ผิดพลาดอาจทำให้สารเคมีปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำ และประชาชนที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรเหล่านี้
แม้ว่าในปัจจุบันจะยังสรุปไม่แน่ชัดว่าวัตถุที่จับได้นั้นเป็นขยะพิษทั้งหมดหรือไม่ เนื่องจากต้องรอผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แต่ปริมาณที่มากขนาดนี้เป็นสัญญาณเตือนว่ากระบวนการจัดการมลพิษของบริษัทเหล่านี้ขาดการควบคุมอย่างจริงจังและอาจก่อภัยคุกคามระยะยาวต่อสุขภาพประชาชน
แนวทางการแก้ไขและแผนงานในอนาคต
นายวราวุธ ศิลปอาชา ชี้แจงว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนตรวจสอบโรงงานกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน 3,049 แห่ง และตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2569 หรืออย่างช้าไม่เกินต้นปี 2570 ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการปฏิรูประบบการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและโปร่งใสยิ่งขึ้น
ประชาชนคาดหวังให้หน่วยงานรัฐไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการจับกุมแล้วรายงานตัวเลข แต่ต้องมีการติดตามผลภายหลังสั่งระงับหรือสั่งแก้ไข ให้มั่นใจว่าโรงงานจะไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยอมรับความรับผิดชอบในมรดกมลพิษที่ก่อไว้ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
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