กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2026 ตอกย้ำธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน
กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2026 ครบรอบ 18 ปี โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง เน้นสมดุลพลังงานและผลตอบแทน ภายใต้แนวคิด CG RISING สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน
กลุ่ม ปตท. ได้จัดงาน PTT Group CG Day 2026 ครั้งที่ 18 ขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด "CG RISING: Building on Trust, Accelerating Sustainability" หรือ "ต่อยอดความเชื่อมั่น รวมพลังสู่อนาคตที่ยั่งยืน" ณ Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์พลังงานคอมเพล็กซ์ อาคาร C โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดกว้างให้กับผู้สนใจร่วมรับฟังกิจกรรมนี้
กลุ่ม ปตท. รวมกำลัง 7 บริษัทคู่สัญญา
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมนำผู้บริหารจาก 6 บริษัทย่อยในเครือมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ ORAlso readSX2026 ชวนเยาวชนเรียนรู้การเงินผ่านบอร์ดเกม “Wishlist” เสริมทักษะวางแผนการเงิน สร้างอนาคตที่ยั่งยืน
กลยุทธ์สมดุลพลังงานกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ระบุชัดเจนว่า ปตท. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก "ความยั่งยืนอย่างสมดุล" ซึ่งมุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง 2 บทบาทสำคัญทั้งในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
วิกฤตพลังงานที่ผ่านเข้ามาได้กลายเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่า ปตท. สามารถบริหารจัดการพลังงานให้เพียงพอและต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยไม่ประสบภาวะขาดแคลนพลังงาน พร้อมกันนั้นยังรักษาความแข็งแกร่งทางธุรกิจไว้ได้อย่างมั่นคง หัวใจสำคัญของการสร้างความสมดุลดังกล่าวคือการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
การลงโทษอย่างมีวินัยและวัฒนธรรม GRC
ปตท. ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างมีวินัย ผ่านกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวและรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลก โดยความเชื่อมั่นมิได้เกิดขึ้นจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการตัดสินใจและการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาลในทุกระดับขององค์กร
ดังนั้น ปตท. จึงมุ่งปลูกฝังหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อร่วมกันต่อยอดความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนกลุ่ม ปตท. สู่การเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
สัมมนาเชิงลึกและกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ภายในงาน บริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ "พลังแห่งความเชื่อมั่น รากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน" เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลมาขับเคลื่อนธุรกิจให้เหมาะกับบริบทองค์กรเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และการยกระดับมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ตฤณห์ โพธินักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤตินิสัย ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "The Choices that Shape Tomorrow" เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบในชีวิตการทำงานประจำวันที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อองค์กร พร้อมกิจกรรมที่เชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาลกับสถานการณ์จริงในการทำงาน
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