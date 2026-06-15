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กลุ่มวาฬ Bitcoin คืนสู่โหมดกว้านซื้อหลังแรงเทขายรุนแรงในต้นเดือนมิถุนายน

การเงิน News

กลุ่มวาฬ Bitcoin คืนสู่โหมดกว้านซื้อหลังแรงเทขายรุนแรงในต้นเดือนมิถุนายน
BitcoinวาฬคริปโตCryptoquant
📆6/15/2026 2:50 PM
📰siamblockchain
81 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 53%

CryptoQuant รายงานว่าผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ได้หยุดการเทขายและเริ่มถอนเหรียญจำนวนมากจากกระดานเทรดเพื่อเก็บไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัว พร้อมกับการกลับมาของกระแสเงินลงทุนใน ETF แสดงสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดและเตรียมพร้อมสำหรับการทะยานราคาครั้งใหญ่ในเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์สถิติคริปโตชั้นนำ CryptoQuant เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ได้ผ่านช่วงการเทขายครั้งใหญ่แล้วและกำลังก้าวเข้าสู่โหมดการกว้านซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก กลไกการเคลื่อนไหวของตลาดถูกจับตาด้วยดัชนี Inflow Coin Days Destroyed (CDD) ซึ่งในช่วงต้นเดือนลดลงอย่างชันจากระดับ 2.

16 ล้านตกเหลือเพียง 33,000 เท่านั้น ตัวเลขนี้ยืนยันว่าการเทขายเหรียญเก่าที่เคยถูกดันเข้าสู่กระดานเทรดได้หยุดชะงัก กลุ่มผู้ถือครองระยะยาวเริ่มเก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัวแทนการเตรียมพร้อมรับโอกาสการขาดแคลนอุปทานในอนาคต ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ตลาด Bitcoin เผชิญกับแรงเทขายรุนแรงที่สุดตั้งแต่ต้นปี โดยราคาลดลงจากประมาณ 71,300 ดอลลาร์สหรัฐถึง 63,800 ดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการที่เหรียญที่ถือครองมานานจำนวนมากถูกขายเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุปทานบนกระดานเทรดพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากราคาทดสอบระดับต่ำสุดที่ 61,400 ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันต่อมา สภาพตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มวาฬหรือผู้ถือครองจำนวนมากไม่รอช้าที่จะใช้โอกาสซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การถอน Bitcoin มากกว่า 11,400 BTC (ราว 700 ล้านดอลลาร์) ออกจากกระดานเทรดและจัดเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัวในระยะเวลาอันสั้น การกระทำนี้บ่งบอกว่ากลุ่มผู้ถือครองระดับสูงกำลังใช้กลยุทธ์การช้อปซื้อของถูกในช่วงที่ราคาตก แทนการเทขายและสอดคล้องกับกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETF Bitcoin อย่างต่อเนื่องในรอบการซื้อขายล่าสุด เมื่อกลุ่มวาฬเริ่มกลับเข้ามาในตลาด ความกดดันจากการขายค่อยๆ ลดลง ปริมาณเหรียญสำรองบนกระดานเทรันก็ดี้นลงอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 14 มิถุนายน ปริมาณอุปทานรวมของ Bitcoin ที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่มีขนาดกว่า 100 BTC เริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากที่เคยมูลค่าลดลงเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์พร้อมกับราคาที่ดีดกลับขึ้นไปอยู่ระดับ 65,700 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากลุ่มวาฬกำลังเตรียมตัวเพื่อการทะยานราคาครั้งใหญ่ในระยะอันใกล้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า หากแรงซื้อยังคงต่อเนื่องและอุปทานบนกระดานเทรดยังคงหดตัว ราคาของ Bitcoin มีแนวโน้มจะทำลายระดับ 70,000 ดอลลาร์ และอาจขยับขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในช่วงไตรมาสหน้

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siamblockchain /  🏆 37. in TH

Bitcoin วาฬคริปโต Cryptoquant ตลาดคริปโต ETF

 

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