กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 10 สมาคม ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเสนอแนวทางเร่งด่วนต่อภาครัฐ หลังสถานการณ์อุตสาหกรรมเริ่มเผชิญความท้าทายรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดโลก โดยได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย 8 มาตรการฉุกเฉินต่อรัฐบาล เพื่อเร่งรักษาฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 10 สมาคม ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเสนอ แนวทางเร่งด่วน ต่อ ภาครัฐ หลัง สถานการณ์อุตสาหกรรม เริ่มเผชิญความท้าทายรุนแรงจากการ เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดโลก โดยได้ยื่น ข้อเสนอเชิงนโยบาย 8 มาตรการฉุกเฉิน ต่อ รัฐบาล เพื่อ เร่งรักษาฐานการผลิต และ ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศ ท่ามกลางแรงกระแทกจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อที่ชะลอตัว ความเข้มงวดด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่นำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน ส่งผลให้การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราภาษีนำเข้า 0% กลายเป็นแรงกดดันสำคัญต่อการผลิตภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมองว่าแนวโน้มดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่ผู้ผลิตรถยนต์ที่ปรับกลยุทธ์หันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปแทนการตั้งสายการผลิตในไทย ไปจนถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่สูญเสียคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงต่อการล่มสลายของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างการจ้างงานจำนวนมากและมีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน จึงเรียกร้องให้ รัฐบาล ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ว่า ประเทศไทย จะเป็นเพียง ‘ ตลาดบริโภครถ EV ราคาถูก ’ หรือจะรักษาสถานะ ‘ ฐานการผลิตยานยนต์โลก ’ เอาไว้ พร้อมขอเข้าพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือ แนวทางแก้ไข อย่างเร่งด่ว.
