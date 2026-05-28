Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันไทยเผชิญความเสี่ยงขาดทุนสต็อกในไตรมาสที่ 2 หลังกำไรประวัติศาสตร์จากวิกฤตราบ butt

Business News

กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันไทยเผชิญความเสี่ยงขาดทุนสต็อกในไตรมาสที่ 2 หลังกำไรประวัติศาสตร์จากวิกฤตราบ butt
โรงกลั่นน้ำมันน้ำมันดิบกำไรสุทธิ
📆5/28/2026 10:54 PM
📰Thansettakij
39 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 63%

-industri સંપૂર્ણ ચિંતા અને જોખમોનું વિગતવાર વર્ણન

ช่วงต้นปี 2569 กลุ่มอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน ของประเทศไทยเผชิญกับความผันผวนรุนแรงจากวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ราคา น้ำมันดิบ ดันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนreja น sau 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ปรากฏการณ์กำไรชั่วคราวที่พุ่งสูงเป็นประวัติศาสตร์ในไตรมาสแรก สำหรับไตรมาสที่ 2 ปีนี้ มีความกังวลว่ารายได้หรือกำไรอาจเข้าสู่ภาวะขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและค่าการกลั่นที่ปรับตัวลดลง รวมถึงปริมาณการจำหน่ายที่ลดลง นักวิเคราะห์ชี้ว่าอุตสาหกรรมนี้一定會ได้รับผลกระทบจากราคา น้ำมันดิบ และ ราคาน้ำมัน สำเร็จรูปที่ยังสูงอยู่ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการขาดทุนสต็อกน้ำมันหรือ Stock Loss การซื้อ น้ำมันดิบ ในราคาแพงเข้ามาเติมในระบบสำรองและใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นต่อเนื่องด้วยราคาสูงลิ่วตามราคาตลาดโลก ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันในคลังสินค้าขยับตัวสูงขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งเริ่มมีสัญญาณการเจรจาและตลาดรับรู้ปัจจัยเสี่ยงนี้ ราคา น้ำมันดิบ โลกมีแนวโน้มจะปรับฐานลดลงหรืออ่อนตัวลงหลุดระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แม้ลดลงเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้มูลค่าทางบัญชีของ น้ำมันดิบ สำรองที่ซื้อมาในราคาสูงต้องถูกปรับลดลงตามมาตรฐานบัญชีและเกิดการรับรู้ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสต็อกน้ำมันทันที โรงกลั่นที่มีปริมาณสำรอง น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปมากจะมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะต้องแบกรับตัวเลขขาดทุนทางบัญชีนี้ นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงทำให้ส่วนต่างของราคา น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปแคบลงมีผลต่อค่าการกลั่นพื้นฐานหรือ Market GRM ที่ช่วยสร้างกำไรให้กลุ่มโรงกลั่นในไตรมาสแรก ค่าการกลั่นพื้นฐานของโรงกลั่นไทยในไตรมาสที่ 2 จะลดลงจากระดับเฉลี่ยสูงลิ่วในไตรมาสแรก ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานปกติอย่างกรณีของ ไทยออยล์ ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้มีความน่ากังวลเนื่องจากมีกำลังการผลิตติดInstallationที่สูงและปริมาณสำรองน้ำมันค่อนข้างมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูงสุดในกลุ่มโรงกลettes ที่จะต้องเผชิญกับการขาดทุนสต็อกน้ำมันถ้าราคา น้ำมันดิบ ดูไบหรือเบรนต์ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุด ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไอ้ล ไทยออยล์ TOP ในไตรมาสที่ 2 ลดลงและมีความเสี่ยงสูงที่จะพลิกกลับมาขาดทุนสุทธิหากค่าการกลั่นลดลงต่ำกว่าต้นทุนการผลิตจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าสถานการณ์กลุ่มโรงกลั่นในไตรมาสที่ 2 มีความน่ากังวลและอาจเผชิญกับความผันผวนในทิศทางตรงกันข้ามกับไตรมาสแรกปีนี้ เนื่องจากความเสี่ยงจากการรับรู้ผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันจาก น้ำมันดิบ ที่จัดซื้อล่วงหน้าเพื่อคงกำลังการกลั่นในระดับสูงสุดในช่วงที่สถานการณ์ความตึงเครียดทวีความรุนแรง (มี.

ค. - เม.

ย. 2569) เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นมากและมีความผันผวนสูง ในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากการเจรจาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงบ้างแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันที่จะตามมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทสตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟ้นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ส่วนใหญ่มาจากสต็อกน้ำมันที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ในขณะที่แนวโน้มในไตรมาส 2 หากราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม บริษัทอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการขาดทุนสต็อกน้ำมัน นอกจากนี้ ค่าส่วนต่างราคาน้ำมันดิบและค่าขนส่งทางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานของน้ำมันในตลาดโลกตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทอีกด้ว

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

โรงกลั่นน้ำมัน น้ำมันดิบ กำไรสุทธิ Stock Loss ราคาน้ำมัน ไทยออยล์ SPRC Valeur GRM วิกฤตตะวันออกกลาง

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perusahaan Kuantum Mengubah Landas: IonQ dan D-Wave Menjadi Ajang PerhatianPerusahaan Kuantum Mengubah Landas: IonQ dan D-Wave Menjadi Ajang PerhatianIonQ dan D-Wave menjadi perhatian utama dalam industri komputasi kwantum, dengan peluncuran Quantum Embark oleh AWS dan laporan pendapatan yang beragam untuk D-Wave.
Read more »



Render Time: 2026-05-29 01:54:38