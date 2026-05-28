กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันไทยเผชิญความเสี่ยงขาดทุนสต็อกในไตรมาสที่ 2 หลังกำไรประวัติศาสตร์จากวิกฤตราบ butt

-industri સંપૂર્ણ ચિંતા અને જોખમોનું વિગતવાર વર્ણન
ช่วงต้นปี 2569 กลุ่มอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน ของประเทศไทยเผชิญกับความผันผวนรุนแรงจากวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ราคา น้ำมันดิบ ดันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนreja น sau 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ปรากฏการณ์กำไรชั่วคราวที่พุ่งสูงเป็นประวัติศาสตร์ในไตรมาสแรก สำหรับไตรมาสที่ 2 ปีนี้ มีความกังวลว่ารายได้หรือกำไรอาจเข้าสู่ภาวะขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและค่าการกลั่นที่ปรับตัวลดลง รวมถึงปริมาณการจำหน่ายที่ลดลง นักวิเคราะห์ชี้ว่าอุตสาหกรรมนี้一定會ได้รับผลกระทบจากราคา น้ำมันดิบ และ ราคาน้ำมัน สำเร็จรูปที่ยังสูงอยู่ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการขาดทุนสต็อกน้ำมันหรือ Stock Loss การซื้อ น้ำมันดิบ ในราคาแพงเข้ามาเติมในระบบสำรองและใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นต่อเนื่องด้วยราคาสูงลิ่วตามราคาตลาดโลก ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันในคลังสินค้าขยับตัวสูงขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งเริ่มมีสัญญาณการเจรจาและตลาดรับรู้ปัจจัยเสี่ยงนี้ ราคา น้ำมันดิบ โลกมีแนวโน้มจะปรับฐานลดลงหรืออ่อนตัวลงหลุดระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แม้ลดลงเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้มูลค่าทางบัญชีของ น้ำมันดิบ สำรองที่ซื้อมาในราคาสูงต้องถูกปรับลดลงตามมาตรฐานบัญชีและเกิดการรับรู้ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสต็อกน้ำมันทันที โรงกลั่นที่มีปริมาณสำรอง น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปมากจะมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะต้องแบกรับตัวเลขขาดทุนทางบัญชีนี้ นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงทำให้ส่วนต่างของราคา น้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปแคบลงมีผลต่อค่าการกลั่นพื้นฐานหรือ Market GRM ที่ช่วยสร้างกำไรให้กลุ่มโรงกลั่นในไตรมาสแรก ค่าการกลั่นพื้นฐานของโรงกลั่นไทยในไตรมาสที่ 2 จะลดลงจากระดับเฉลี่ยสูงลิ่วในไตรมาสแรก ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานปกติอย่างกรณีของ ไทยออยล์ ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้มีความน่ากังวลเนื่องจากมีกำลังการผลิตติดInstallationที่สูงและปริมาณสำรองน้ำมันค่อนข้างมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูงสุดในกลุ่มโรงกลettes ที่จะต้องเผชิญกับการขาดทุนสต็อกน้ำมันถ้าราคา น้ำมันดิบ ดูไบหรือเบรนต์ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุด ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไอ้ล ไทยออยล์ TOP ในไตรมาสที่ 2 ลดลงและมีความเสี่ยงสูงที่จะพลิกกลับมาขาดทุนสุทธิหากค่าการกลั่นลดลงต่ำกว่าต้นทุนการผลิตจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าสถานการณ์กลุ่มโรงกลั่นในไตรมาสที่ 2 มีความน่ากังวลและอาจเผชิญกับความผันผวนในทิศทางตรงกันข้ามกับไตรมาสแรกปีนี้ เนื่องจากความเสี่ยงจากการรับรู้ผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันจาก น้ำมันดิบ ที่จัดซื้อล่วงหน้าเพื่อคงกำลังการกลั่นในระดับสูงสุดในช่วงที่สถานการณ์ความตึงเครียดทวีความรุนแรง (มี.
ค. - เม.
ย. 2569) เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นมากและมีความผันผวนสูง ในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากการเจรจาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงบ้างแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันที่จะตามมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทสตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟ้นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ส่วนใหญ่มาจากสต็อกน้ำมันที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ในขณะที่แนวโน้มในไตรมาส 2 หากราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม บริษัทอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการขาดทุนสต็อกน้ำมัน นอกจากนี้ ค่าส่วนต่างราคาน้ำมันดิบและค่าขนส่งทางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานของน้ำมันในตลาดโลกตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทอีกด้ว
