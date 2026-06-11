กลุ่มผู้พัฒนาเว็บเบราว์เซอร์หลายรายออกจดหมายเปิดผนึกถึง Microsoft โดยใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาว่า ‘Enough is enough’ หรือ ‘พอได้แล้ว’ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทหยุดใช้ความได้เปรียบของระบบปฏิบัติการ Windows ในการผลักดัน Microsoft Edge และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานเบราว์เซอร์ที่ต้องการได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น จดหมายดังกลาวถูกเผยแพร่โดย Browser Choice Alliance (BCA) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ประกอบด้วยผู้พัฒนาเบราว์เซอร์หลายราย อาทิ Google Chrome, Opera, Vivaldi, Wavebox และ Midori โดยส่งตรงถึง Satya Nadella ซีอีโอของ Microsoft พร้อมระบุว่าผู้ใช้ควรมีสิทธิ์เลือกเว็บเบราว์เซอร์ด้วยตนเอง โดยไม่ถูกชี้นำหรือบังคับผ่านกลไกต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ
กลุ่มผู้พัฒนาเว็บเบราว์เซอร์หลายรายออกจดหมายเปิดผนึกถึง Microsoft โดยใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาว่า ‘Enough is enough’ หรือ ‘พอได้แล้ว’ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทหยุดใช้ความได้เปรียบของระบบปฏิบัติการ Windows ในการผลักดัน Microsoft Edge และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานเบราว์เซอร์ที่ต้องการได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น จดหมายดังกลาวถูกเผยแพร่โดย Browser Choice Alliance (BCA) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ประกอบด้วยผู้พัฒนาเบราว์เซอร์หลายราย อาทิ Google Chrome, Opera, Vivaldi, Wavebox และ Midori โดยส่งตรงถึง Satya Nadella ซีอีโอของ Microsoft พร้อมระบุว่าผู้ใช้ควรมีสิทธิ์เลือกเว็บเบราว์เซอร์ด้วยตนเอง โดยไม่ถูกชี้นำหรือบังคับผ่านกลไกต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติกา.
กลุ่มผู้พัฒนาเว็บเบราว์เซอร์หลายรายออกจดหมายเปิดผนึกถึง Microsoft โดยใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาว่า ‘Enough is enough’ หรือ ‘พอได้แล้ว’ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทหยุดใช้ความได้เปรียบของระบบปฏิบัติการ Windows ในการผลักดัน Microsoft Edge และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานเบราว์เซอร์ที่ต้องการได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น จดหมายดังกลาวถูกเผยแพร่โดย Browser Choice Alliance (BCA) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ประกอบด้วยผู้พัฒนาเบราว์เซอร์หลายราย อาทิ Google Chrome, Opera, Vivaldi, Wavebox และ Midori โดยส่งตรงถึง Satya Nadella ซีอีโอของ Microsoft พร้อมระบุว่าผู้ใช้ควรมีสิทธิ์เลือกเว็บเบราว์เซอร์ด้วยตนเอง โดยไม่ถูกชี้นำหรือบังคับผ่านกลไกต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติกา
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