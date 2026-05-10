กลุ่มคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาปักหลักรอให้กำลังใจ'ทักษิณ' ก่อนได้รับการพักโทษ

กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัด ทยอยเดินทางมาปักหลักจับจองพื้นที่บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อรอให้กำลังใจ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีกำหนดได้รับการพักโทษในช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคมนี้
กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาปักหลักรอให้กำลังใจ’ทักษิณ’ ก่อนได้รับการพักโทษ 11 พฤษภาคมนี้ ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และตำรวจ ที่จัดกำลังดูแลพื้นที่โดยรอบ เรือนจำกลางคลองเปรม | ในช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี จะได้รับการพักโทษ | ส่วนตัวนางสุคำ ดวงเลิศ อายุ 65 ปี ชาวอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และเพื่อน 4 คน เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อให้กำลังใจ'ทักษิณ' หลังได้รับการพักโทษ | กองบังคับการตำรวจนครบาล(บช.
น. ) จัดกำลังชุดควบคุมฝูงชน และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จัดเจ้าหน้าที่กว่า 50 นายเชิญดูแลพื้นที่โดยรอบเรือนจำกลางคลองเปรม ส่วนภายในเรือนจำ จะมีเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมาติดตั้งบริเวณวงเวียนเสาธงชาติ | และยังมีกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความสงบเรียบร้อยเพิ่มเติมในพื้นที
