กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวให้กำลังใจทักษิณ ชินวัตร บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรม

กลุ่มผู้สนับสนุนเสื้อแดงนำโดยนายวรชัย เหมะ รวมตัวกันหน้าเรือนจำคลองเปรมเพื่อส่งกำลังใจให้นายทักษิณ ชินวัตร พร้อมกิจกรรมเปิดเพลงและร่วมรับประทานอาหาร
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ได้ปรากฏภาพกลุ่มผู้สนับสนุนเสื้อแดงนำโดย นาย วรชัย เหมะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการจากพรรคเพื่อไทย และแกนนำ คนเสื้อแดง จำนวนมาก ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสียงให้กำลังใจ นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้า โดยผู้ชุมนุมได้ร่วมกันเปิดเพลงที่นายทักษิณเคยร้อง รวมถึงเพลงที่สื่อถึงความผูกพันและความทรงจำร่วมกัน นอกจากนี้
ยังมีการจัดเตรียมอาหารและร่วมรับประทานอาหารในช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายทักษิณรับประทานอาหารภายในเรือนจำ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย กำลังใจ และความปรารถนาดีที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปอย่างล้นหลาม บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย แม้จะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากก็ตาม\นายวรชัย เหมะ ในฐานะแกนนำหลักของกิจกรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการรวมตัวในครั้งนี้ว่า การให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในเรือนจำ ดังนั้น การที่มวลชนมารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า นายทักษิณไม่ได้ถูกทอดทิ้ง และยังมีผู้ที่ให้ความห่วงใยและพร้อมให้กำลังใจเสมอ โดยเน้นย้ำว่า การรวมตัวกันในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความสมัครใจของประชาชน ไม่มีการระดมทุนหรือการว่าจ้างใดๆ ทั้งสิ้น นายวรชัยยังได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการพักโทษของนายทักษิณ โดยอธิบายถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ผู้ต้องขังที่มีอายุเกิน 70 ปี จะได้รับการพักโทษ 1 ใน 4 ของโทษที่ได้รับ ซึ่งในกรณีของนายทักษิณที่ถูกลงโทษจำคุก 1 ปี ก็จะเหลือโทษจำคุกเพียง 4 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้ นายวรชัยยังได้กล่าวถึงความคาดหวังและกำลังใจที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม โดยหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย\ตลอดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น และเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ ได้เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าเรือนจำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนโดยรอบ การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับผู้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความห่วงใยของกลุ่มผู้สนับสนุนต่อนายทักษิณ รวมถึงความคาดหวังในกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยโดยรวม ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและถูกจับตามองจากหลายภาคส่ว
ทักษิณ ชินวัตร คนเสื้อแดง เรือนจำคลองเปรม วรชัย เหมะ การเมืองไทย