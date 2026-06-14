กลุ่มธุรกิจสวิสคัดค้านการจำกัดการย้ายถิ่นฐาน ชี้กระทบเศรษฐกิจและนวัตกรรม

องค์กรการค้าและบริษัทชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ ออกมาคัดค้านข้อเสนอจำกัดจำนวนประชากร โดยชี้ว่าจะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม และความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป ขณะที่การขาดแคลนแรงงานจะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในภาคการแพทย์และเทคโนโลยี
ในทางกลับกัน บรรดาบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ใน สวิตเซอร์แลนด์ แย้งว่า การจำกัด การย้ายถิ่นฐาน อย่างเข้มงวดจะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างความกดดันต่อ เศรษฐกิจ ที่กำลังประสบปัญหา ซึ่งเผชิญกับการเติบโตที่ชะลอตัว ค่าเงินที่พุ่งสูงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อชะลอตัว (disinflation) และนโยบายกำแพงภาษีของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Economiesuisse ซึ่งเป็นองค์กรการค้าที่มีสมาชิกกว่า 100,000 ราย รวมถึง Amazon Web Services Roche Google และ Johnson & Johnson ได้แสดงความคัดค้านต่อข้อเสนอการจำกัดจำนวนประชากรดังกล่าว รูดอล์ฟ มินช์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลถึงสำนักข่าว CNBC ว่า ความเจริญรุ่งเรืองของ สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นอยู่กับ 'ความเปิดกว้าง นวัตกรรม และความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ ที่แข็งแกร่งกับยุโรป' 'เราเข้าใจดีว่าความกังวลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน และการเติบโตของประชากรเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยแนวทางทางการเมืองที่สามารถปฏิบัติได้จริง การจำกัด การย้ายถิ่นฐาน ที่ตายตัวไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการดังกล่าวเสี่ยงที่จะบั่นทอนข้อตกลงทวิภาคีกับ สหภาพยุโรป ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ เศรษฐกิจ ของ สวิตเซอร์แลนด์ ' มินช์กล่าว มินช์กล่าวเสริมว่า สวิตเซอร์แลนด์ ต้องพึ่งพา แรงงานต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติสูงอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคส่วนต่างๆ เช่น ยา เทคโนโลยี และการรักษาพยาบาล ซึ่งข้อจำกัดที่รุนแรงต่อ การย้ายถิ่นฐาน จะทำให้นวัตกรรม การเติบโต และความสามารถในการแข่งขันอ่อนแอลง พร้อมทั้งทำให้บริษัทต่างๆ ดึงดูดผู้มีความสามารถระดับนานาชาติได้ยากขึ้น 'จำนวนผู้เกษียณอายุจะมีมากกว่าคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ หาก การย้ายถิ่นฐาน ของแรงงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนถูกระงับ สวิตเซอร์แลนด์ จะตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ ไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ร้านขายของ หรือในอุตสาหกรรมการส่งออก ประเทศจะเผชิญกับการขาดแคลน แรงงานต่างชาติ ในทุกๆ แห่ง' มินช์กล่าว มาร์ติน ฟอน โมส (Martin von Moos) ประธานสมาคมโรงแรม สวิตเซอร์แลนด์ (HotellerieSuisse) กล่าวว่า 'การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งจะรุนแรงขึ้นจากความคิดริเริ่มนี้ จะส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหลายบริษัทจำเป็นต้องผลักภาระต้นทุนดังกล่าวต่อไป ในขณะเดียวกัน การรักษามาตรฐานการบริการในระดับปกติจะทำได้ยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก' โจเอา บี.
ดูอาร์เต ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบัน Nova School of Business and Economics ของโปรตุเกส กล่าวกับ CNBC ว่าการจำกัดจำนวนประชากรอาจทำลายความน่าเชื่อถือของสวิตเซอร์แลนด์ในหลายๆ ด้าน หากบริษัทต่างๆ เชื่อว่าการเข้าถึงแรงงานชาวยุโรปอาจมีความไม่แน่นอนมากขึ้น การตัดสินใจลงทุนก็อาจเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะถูกบังคับใช้จริงด้วยซ้ำ ดูอาร์เตชี้ว่า การถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (Brexit) 'เป็นอุทาหรณ์ที่เป็นประโยชน์ การยุติการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านแรงงานในประเทศ แต่มันก่อให้เกิดการขาดแคลน ความขัดแย้งในการสรรหาบุคลากร และต้นทุนที่สูงขึ้นในภาคส่วนต่างๆ ที่เคยพึ่งพาแรงงาน EU ที่มีความยืดหยุ่น' ดูอาร์เตกล่าวสรุปว่า EU เป็นคู่ค้ารายหลักของสวิตเซอร์แลนด์ และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีนั้นมีความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือทวิภาคีในวงกว้าง ซึ่งช่วยให้บริษัทของสวิตเซอร์แลนด์ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงตลาดต่างๆ ของยุโรป 'หากผลการลงคะแนนเสียง 'เห็นชอบ' บีบให้สวิตเซอร์แลนด์ต้องยุติข้อตกลงการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในที่สุด ความตึงเครียดจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่นโยบายการย้ายถิ่นฐานเท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และ EU
สวิตเซอร์แลนด์ การย้ายถิ่นฐาน เศรษฐกิจ สหภาพยุโรป แรงงานต่างชาติ