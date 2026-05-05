กลุ่มธนาคารสหรัฐฯ ชี้ CLARITY Act ยังไม่เพียงพอต่อการห้าม Stablecoin จ่ายผลตอบแทน

กลุ่มสมาคมธนาคารชั้นนำของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ร่วมชี้ว่าร่างกฎหมาย CLARITY Act ยังไม่เพียงพอต่อการห้าม Stablecoin จ่ายผลตอบแทน แม้จะมีการประนีประนอมแล้วก็ตาม ในขณะที่ฝั่งภาคคริปโตสนับสนุนร่างกฎหมายที่มีอยู่
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 กลุ่มสมาคมธนาคารชั้นนำของสหรัฐอเมริกา 5 แห่ง ได้แก่ American Bankers Association, Bank Policy Institute, Consumer Bankers Association, Financial Services Forum และ Independent Community Bankers of America ได้ออกแถลงการณ์ร่วมชี้ว่าข้อบัญญัติเรื่องดอกเบี้ยและ ผลตอบแทน (yield) จาก Stablecoin ที่อยู่ในร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act หรือ CLARITY Act นั้น ยังไม่เพียงพอต่อการห้ามแบบเบ็ดเสร็จ ตามรายงานจาก JUST IN: Banking trade groups say the CLARITY Act's stablecoin yield language falls short of a full prohibition.
ประเด็นหลักที่กลุ่มธนาคารกังวลคือความเป็นไปได้ที่ผู้ออก Stablecoin จะหาช่องทางจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งข้อความในร่าง CLARITY Act ฉบับประนีประนอมที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนั้นห้ามการให้ผลตอบแทนที่มีลักษณะเทียบเท่าดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร แต่ยังเปิดช่องให้สำหรับโปรแกรมรางวัลที่ผูกกับกิจกรรมจริง เช่น การให้สภาพคล่องสำหรับ Market Making หรือการวาง Collateral เพื่อเทรด รวมถึงการ Staking ในขณะที่กลุ่มธนาคารกดดันให้แก้ไขเพิ่มเติม ฝั่งภาคคริปโตกลับเดินหน้าสนับสนุนร่างที่มีอยู่ ทั้ง Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ที่เคยคัดค้านร่างนี้มาก่อนในเดือนมกราคม 2569 ปัจจุบันหันมาแสดงจุดยืนสนับสนุนให้ผลักดันร่างเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และ Dante Disparte ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Circle ผู้ออก USDC ก็ออกมาสนับสนุนการประนีประนอมครั้งนี้ในวันเดียวกัน ก.
กลุ่มสมาคมธนาคารชั้นนำของสหรัฐฯ ได้ระบุว่า ร่างกฎหมาย CLARITY Act ในปัจจุบันยังไม่สามารถปิดช่องโหว่ที่อาจทำให้ผู้ออก Stablecoin สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงทางการเงินและการละเมิดกฎระเบียบ การประนีประนอมในร่างกฎหมายฉบับนี้ยังคงมีข้อจำกัดที่ไม่เพียงพอในการป้องกันการให้ผลตอบแทนที่เทียบเท่าดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร ทำให้กลุ่มธนาคารต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าว ในขณะที่กลุ่มธนาคารกดดันให้มีการแก้ไขร่างกฎหมาย CLARITY Act เพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจทำให้ผู้ออก Stablecoin จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือ ฝั่งภาคคริปโตกลับเดินหน้าสนับสนุนร่างกฎหมายที่มีอยู่ โดย Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ที่เคยคัดค้านร่างกฎหมายนี้มาก่อน ปัจจุบันหันมาแสดงจุดยืนสนับสนุนให้ผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ทั้งนี้ Dante Disparte ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Circle ผู้ออก USDC ก็ออกมาสนับสนุนการประนีประนอมครั้งนี้ในวันเดียวกัน
ก.ล.ต. สหรัฐฯ ยังได้พักการอนุมัติ ETF ตลาดทายผล 24 กองจาก Roundhill, Bitwise และ GraniteShare
